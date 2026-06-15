Campo de futebol de São Domingos de Benfica tornou-se numa obra de arte urbana

Campo comunitário foi pintado pelo artista Kiam numa iniciativa promovida pela Puma, que vai replicar modelo no Porto em 2027.

O campo de futebol de cinco de São Domingos de Benfica, a poucos minutos a pé de Sete Rios, foi renovado e pintado pelo artista Kiam (Carlos Stock). A iniciativa, que permite o uso seguro e de forma gratuita da infra-estrutura pela população, é da marca de desporto Puma, em parceria com a Federação Portuguesa de Futebol e a Câmara Municipal de Lisboa.

A empresa tenciona criar mais dois campos sob o mesmo modelo, até 2028 (o próximo será no Porto), que passa por "identificar um espaço comunitário dedicado ao futebol, colaborar com talentos criativos locais, organizar um torneio de base e deixar o campo em melhores condições do que estava", pode ler-se no comunicado enviado. “A cultura do futebol vive-se nas ruas, nas comunidades e nos campos locais onde as pessoas jogam todos os dias", justifica Dominique Gathier, o vice-presidente da Teamsport da marca.

DR Campo de futebol de São Domingos de Benfica

Em São Domingos de Benfica, o torneio envolveu dez equipas locais, cujos jogadores foram seleccionados através da rede de Maria Roque, figura de destaque no panorama do futebol feminino de Lisboa. Participou ainda uma equipa de influencers seleccionada pelo colectivo de cultura urbana ContraCoutura.

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