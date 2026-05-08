Carminho, Carolina Deslandes e Tozé Brito vão dar concertos gratuitos em Belém

Concertos, novos talentos e tudo de entrada livre. O FNAC Live volta aos Jardins de Belém no final de Maio com um dia inteiro dedicado à música portuguesa.

Os jardins da Torre de Belém vão voltar a encher-se de música com a nova edição do FNAC Live, que acontece a 30 de Maio. De acesso livre, esta festa vai contar com Carminho, Carolina Deslandes ou o espectáculo Tozé Brito (de) Novo.

Com dois palcos e pensado para um público alargado, com espaço para concertos de nomes já estabelecidos e projectos emergentes, a programação arranca com a entrega de prémios dos Novos Talentos FNAC 2026, um dos momentos centrais do evento, que volta a dar visibilidade a novos artistas da cena nacional.

Depois, a música toma conta do recinto com concertos de Carminho, Carolina Deslandes e Valter Lobo, três nomes que têm marcado a última década da música portuguesa em registos distintos. Junta-se ainda o projecto Deixem o Pimba em Paz, conhecido por revisitar o cancioneiro popular com novos arranjos, e o espectáculo especial de Tozé Brito, que sobe ao palco com convidados como Benjamim, Selma Uamusse, Margarida Campelo e Tiago Bettencourt.

Em paralelo, o Palco Novos Talentos volta a funcionar como espaço de descoberta, com actuações de projectos emergentes, com nomes como Bad Tomato, Inês Sousa, Mateus Verde e Must Be Blue.

Para lá da música, o recinto contará com uma zona de foodtrucks, pensada para acompanhar o dia com várias opções de restauração, e com animação espalhada pelo relvado, assegurada pelo Chapitô, que promete intervenções ao longo do espaço.

Av. Brasília (Belém). 30 Mai (Sáb). Entrada Livre

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