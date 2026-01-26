Casa Capitão junta jogos de tabuleiro e música de improviso. O primeiro serão é já esta terça-feira

A ideia veio da Cuca Monga, que passa a ocupar, pelo menos uma vez por mês, o sótão da Casa Capitão com uma noitada de jogos e música ao vivo.

A ideia partiu da Cuca Monga, editora sediada em Alvalade, fundada e gerida pelos Capitão Fausto. E se, uma vez por mês (pelo menos), houvesse uma noite reservada aos jogos de tabuleiro, acompanhados por música ao vivo improvisada? O projecto ganha forma esta terça-feira, 27 de Janeiro, na Casa Capitão. Chama-se Ambiente de Joga.

"Os jogos de tabuleiro e cartas estiveram sempre presentes na minha vida. E todas as noites de joga têm música associada", refere Domingos Coimbra, membro da banda Capitão Fausto, citado em comunicado. "O ponto não é sobre existir música certa para acompanhar um jogo. Mas sobre a maravilha da imaginação num tabuleiro se cruzar com possíveis universos sónicos que os potenciam", acrescenta.

Acontece tudo no sótão. Todas as noitadas há um jogo disponível, distribuído pelas mesas, para todos os que quiser juntar-se. Ao mesmo tempo, um ou mais artistas vão inspirar-se nesse jogo para musicar o serão, ao vivo e na base do improviso. Quem quiser, pode sempre trazer os próprios jogos de casa, sejam eles quais forem – da sueca às cartas Pokémon. O que interessa é que a noite seja dedicada à jogatana.

Para a primeira noite de jogo e música na Casa Capitão, a música fica por conta de Co$tanza e, em cima das mesas, haverá tabuleiros de xadrez. É claro que a casa também disponibiliza a habitual carta de comes e bebes, até para abrir o apetite para a segunda noite de Ambiente de Joga, marcada para 20 de Fevereiro. Aí, vai se jogar Catan ao som de Lana Gasparotti.

Rua do Grilo, 119 (Beato). Ter 27 Jan e 20 Fev 20.30. Entrada livre

🗞️ Mais notícias: fique a par das novidades com a Time Out

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn