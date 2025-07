Há um espaço cultural que vai renascer em Lisboa. A Casa do Capitão, no Beato, vai reabrir a 19 de Setembro com uma nova imagem (e sem o “do” no nome).

A inauguração será celebrada com três dias de entrada livre, entre 19 e 21 de Setembro, num fim-de-semana que soma mais de 40 actividades para todos os públicos e idades. Entre os artistas que por lá vão passar nestas datas estão nomes como Bbb Hairdryer, Capicua, Luca Argel, Maria Beraldo ou os Samalandra.

Depois de nascer como um projecto pop-up em 2020 e de ter passado pelo processo de requalificação do edifício, o espaço regressa com uma programação contínua e ambição de se tornar um pólo de criação, experimentação e partilha artística na cidade.

A Casa Capitão apresenta-se agora como um espaço cultural multidisciplinar, pensado para cruzar música, artes visuais, performance, cinema, gastronomia, design e moda.

O espaço vai ter quatro andares, várias salas de concertos, galerias, pátio, restaurante, terraço e áreas multiusos, concebidas para acolher projectos de diferentes escalas e formatos.

“Foi uma longa espera, depois dos verões de pandemia em que fizemos cultura na rua. Agora, com casa própria, voltamos para ficar. A nova Capitão tem quatro andares e várias áreas dedicadas à programação cultural, restauração e lazer, com espaços que acolhem entre 30 e 500 pessoas. E o terraço de sempre”, diz Gonçalo Riscado, director do espaço, num comunicado enviado para a redação da Time Out.

Ao longo do fim-de-semana de abertura, haverá ainda concertos de Afonso Cabral, Conferência Inferno, Lesma, Sreya e Vaiapraia, além de DJ sets de Caliente Isa + King Kami e dos Cuca Monga DJs, com Doce da Casa & Chicharro. O programa estende-se ainda a performances, como Matxikadu de Lukano Mpasi, que cruza dança e música angolana, e a propostas para famílias, como sessões de contos com Cláudia Fonseca ou oficinas de encadernação, desenho e tingimento natural.

Mas isto é apenas o início. Depois do arranque, a agenda não abranda e já estão confirmados concertos de Baiuca, Bia Ferreira, Bonga, Destroyer, David Bruno, Sega Bodega, Greentea Peng, Letrux, Wavves e Water From Your Eyes, entre muitos outros.

Rua do Grilo, 119 (Beato Innovation District). 19-21 Set (Sex-Dom). Entrada livre

