Notícias

Casa do Marquês faz venda de garagem e preços começam nos 50 cêntimos. Saiba o que pode comprar

É já este sábado, 28 de Fevereiro. A empresa de eventos e catering vai desfazer-se de parte do seu acervo, numa venda que terá lugar num armazém do Prior Velho.

Mauro Gonçalves
Escrito por
Mauro Gonçalves
Editor Executivo, Time Out Lisboa
Casa do Marquês
DR
Poucas empresas em Portugal terão a experiência em montar festas e banquetes que tem a Casa do Marquês, fundada em 1989. Não é a primeira vez que realiza uma venda para libertar espaço no armazém. A próxima está marcada para este sábado, 28 de Fevereiro, a partir das 10.00.

Segundo um comunicado da empresa, a "venda de garagem" vai abranger mobiliário, artigos de decoração "e outros materiais diversos utilizados em eventos e festas organizados" pela Casa do Marquês. Os preços, de acordo com a mesma nota, começam nos 50 cêntimos. O local é um armazém da própria empresa, no Prior Velho, onde tem instalada uma cozinha com 1400 metros quadrados, com capacidade para produzir mais de 3000 refeições diárias.

Mas há mais detalhes sobre o tipo de artigos à venda. A empresa fala em bares e sofás, mas também em pratos, talheres e loiça de barro. Haverá ainda toalhas, camilhas, chemins e tecidos. Na secção de cozinha, espere encontrar recipientes de pirex, termos de café e chá e carros de cozinha.

Avenida Severino Falcão, 17 (Prior Velho). Sáb 10.00-17.00

