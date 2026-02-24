Casa do Marquês faz venda de garagem e preços começam nos 50 cêntimos. Saiba o que pode comprar

É já este sábado, 28 de Fevereiro. A empresa de eventos e catering vai desfazer-se de parte do seu acervo, numa venda que terá lugar num armazém do Prior Velho.

Poucas empresas em Portugal terão a experiência em montar festas e banquetes que tem a Casa do Marquês, fundada em 1989. Não é a primeira vez que realiza uma venda para libertar espaço no armazém. A próxima está marcada para este sábado, 28 de Fevereiro, a partir das 10.00.

Segundo um comunicado da empresa, a "venda de garagem" vai abranger mobiliário, artigos de decoração "e outros materiais diversos utilizados em eventos e festas organizados" pela Casa do Marquês. Os preços, de acordo com a mesma nota, começam nos 50 cêntimos. O local é um armazém da própria empresa, no Prior Velho, onde tem instalada uma cozinha com 1400 metros quadrados, com capacidade para produzir mais de 3000 refeições diárias.

Mas há mais detalhes sobre o tipo de artigos à venda. A empresa fala em bares e sofás, mas também em pratos, talheres e loiça de barro. Haverá ainda toalhas, camilhas, chemins e tecidos. Na secção de cozinha, espere encontrar recipientes de pirex, termos de café e chá e carros de cozinha.

Avenida Severino Falcão, 17 (Prior Velho). Sáb 10.00-17.00

