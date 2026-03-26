Casa Palestina: numa antiga casa de fados nasce um espaço de cultura e resistência

Mais de 5000 quilómetros separam Lisboa da Palestina, mas a distância não foi impedimento para que, escapando do longo conflito, cerca de 500 palestinianos tenham escolhido Portugal para viver, a maioria em Lisboa. Desses 500, nove mulheres decidiram formar a Associação Portuguesa pela Cultura Palestiniana (APCP), um dos primeiros passos para a criação de um espaço físico no qual se pudesse "continuar o movimento" de afirmação cultural e identitária da Palestina. A Casa Palestina é a primeira do género a existir no país e vai abrir portas esta semana, em Alcântara, com um programa de dois dias (o primeiro está esgotado), a 27 e 28 de Março.

"A visão da casa é de Dima Akram, palestiniana a viver há vários anos em Portugal. Percebemos que, infelizmente, esta é uma luta de longo prazo e que, também por isso, ter um espaço físico seria importante para ter uma comunidade forte e coesa. Os últimos anos, com a escalada do conflito, têm sido particularmente exigentes. E este vai ser um lugar para honrar a cultura, um lugar de cura, mas também de trabalho e de continuação", descreve Carolina Pereira, directora de media do projecto.

DR Casa da Palestina

O espaço, situado numa antiga casa de fados (a Timpanas, que fechou durante a pandemia de Covid-19), terá uma programação regular (de música a cinema, oficinas, conversas, exposições ou comida) mas também será um lugar onde se podem ler livros de autores palestinianos (há uma pequena biblioteca) ou visitar a loja. Mas, acima de tudo, o objectivo é afirmar-se como um lugar "onde as vozes palestinianas — sistematicamente contestadas, silenciadas e deturpadas — permanecem intactas e se exprimem nos seus próprios termos”, pode ler-se no comunicado enviado à imprensa.

Um caminho de auto-determinação

A transformação do espaço de Alcântara começou em Outubro, sendo que o espaço de dois andares (no primeiro, estarão os escritórios de colectivos residentes e parceiros da APCP, como a Montanha de Azeitonas) precisou de uma intervenção profunda por parte da equipa fundadora, a par do contributo de vários voluntários, portugueses e palestinianos. "Tivemos de renovar as madeiras, pintar tudo, arranjar o telhado, as casas de banho, montar o palco, o bar...", enumera Carolina Pereira, da organização. Passados cinco meses, a abertura de portas acontece "num momento de inqualificável violência contra o povo palestiniano" e é, também por isso, um manifesto. “Esta casa não é neutra. Assenta em princípios de justiça, auto-determinação e continuidade cultural e no direito dos palestinianos de se representarem a si próprios.”

DR Casa Palestina

Na sexta-feira, dia 27 de Março, depois de um momento de convívio com petiscos palestinianos e chá e da apresentação do projecto pela fundadora Dima Akram, haverá uma apresentação de dabke, uma dança folclórica tradicional, e o concerto de Sanaa Moussa, vocalista, compositora e letrista da Galileia, que interpreta músicas clássicas e folclóricas e que tem explorado diálogos entre tradições árabes e o fado. Já no sábado (dia para o qual ainda há bilhetes), a casa volta a abrir às 19.00 com uma actuação de Rawan Roshni (numa combinação de influências tradicionais da região Swana com sons contemporâneos), para de seguida o programa continuar com a reposição do espectáculo de dabke por Handala, a actuação de Isam Elias (piano e música afroelectrónica) e o DJ set de Adan (artista de Jerusalém radicada em Londres, que traz a Lisboa minimal house e electrónica), às 23.00.

Rua Gilberto Rola, 24 (Alcântara). 27 e 28 Mar, Sex e Sáb 19.00. Bilhetes 15/20€ à venda aqui

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