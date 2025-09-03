Centro Cultural e Biblioteca de Barcarena nascem em antiga cooperativa

Cooperativa A Familiar, que abasteceu os trabalhadores da antiga Fábrica da Pólvora de Barcarena, foi recuperada e é inaugurada esta semana como centro cultural de proximidade.

"Esta sala era um forno, o forno de uma padaria", começa por explicar Isaltino Morais, presidente da Câmara Municipal de Oeiras (CMO), numa visita, em Julho do ano passado, ao antigo edifício da Cooperativa de Responsabilidade Limitada – Sociedade de Crédito e Consumo do Pessoal da Fábrica da Pólvora de Barcarena (conhecida como cooperativa A Familiar). No imóvel adquirido pela autarquia em 1989, junto à Igreja de São Pedro, vai nascer o Centro Cultural e Biblioteca de Barcarena, fruto de um investimento de 2,86 milhões de euros, comunica a CMO.

Foi aqui que se abasteceram durante décadas, com géneros alimentares, os perto de 1000 trabalhadores da Fábrica de Pólvora. Depois do fecho da unidade, porém, deu-se o abandono. "Este edifício estava a cair, estava em ruínas", nota Isaltino Morais, mostrando num vídeo publicado nas redes sociais como, durante as obras de recuperação, foram mantidas algumas características originais do edifício, como a abóbada da padaria. O presidente destaca ainda "o aproveitamento de diferentes níveis de terraços", voltados para o Vale da Ribeira.

DR/CMO Centro Cultural e Biblioteca de Barcarena (maquete)

O equipamento, a inaugurar esta sexta-feira, dia 5 de Setembro, vai funcionar como um "equipamento cultural de bairro que inclui uma zona de acolhimento, biblioteca, espaço infantil, cafetaria e sala multifunções com cobertura em terraço ajardinado", bem como um auditório. Está também garantido o funcionamento de um laboratório para projectos STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), "destinado a todas as idades" e "dinamizado em parceria com uma instituição que já colabora com as escolas do município".

Rua 1.º de Maio, 6 (Barcarena). Seg-Sex 09.00-20.00, Sáb 10.00-18.00

