Chá de Sintra? Parque da Pena vai promover a primeira produção artesanal

A Parques de Sintra vai fazer, pela primeira vez, uma experiência de colheita e produção artesanal de chá, com plantas originais do século XIX.

O Alto do Chá, no Parque da Pena, conserva 28 exemplares de Chá-da-Índia (Camellia sinensis), sobreviventes da plantação original do século XIX, num conjunto que terá contado com mais de 100 plantas. Agora, a Parques de Sintra aproveita para aí promover, pela primeira vez, uma experiência de colheita e produção artesanal de chá a partir dessas plantas históricas.

De acordo com referências históricas, Sintra terá sido escolhida para uma sementeira experimental de Camellia sinensis. O objectivo seria testar a viabilidade da produção de chá em território continental e a experiência chegou a sair no Diário de Notícias de 28 de Janeiro de 1883.

A iniciativa apresentada esta quinta-feira, 14 de Maio, está a ser desenvolvida em parceria com a Chá Camélia e, segundo a organização, “pretende dar a conhecer a história, a paisagem e o valor botânico de um lugar singular no contexto do património natural de Sintra”.

PSML Alto do Chá, no Parque da Pena, em Sintra

“Ao recuperarmos a memória desta plantação histórica e ao produzirmos, pela primeira vez, chá a partir destas plantas, estamos a ligar património, natureza e experiência cultural de uma forma muito concreta”, destaca na mesma nota o presidente do Conselho de Administração da Parques de Sintra, João Sousa Rego.

No dia 3 de Junho, a experiência será dirigida a entidades convidadas, imprensa e equipa interna, antes de se abrir a actividade ao público, no dia 4 de Junho. Num formato limitado a cerca de duas dezenas de participantes, a programação inclui a colheita de folhas no Alto do Chá, seguida da rolagem e da degustação do primeiro chá verde produzido a partir das plantas históricas do Parque da Pena.

O evento, que arranca às 09.00 e tem uma duração aproximada de oito horas, inclui ainda um almoço ligeiro no exterior da Abegoaria, acompanhado por chá frio e kombucha da Chá Camélia. Os bilhetes (80€) estão à venda exclusivamente no site da Parques de Sintra.

Valorizar o património botânico e paisagístico

Actualmente, o Alto do Chá ocupa uma área de cerca de 4,98 hectares no interior do Parque da Pena, através de uma rede de caminhos que percorrem gradualmente as escarpas graníticas e culminam num miradouro a cerca de 450 metros de altitude, o terceiro ponto mais elevado depois da Cruz Alta e do próprio palácio.

A recuperação da área tem permitido valorizar um conjunto botânico e paisagístico de grande relevância, embora a composição arbórea tenha vindo a ser alterada, ao longo do tempo, por fenómenos meteorológicos extremos, como o ciclone de 15 de Fevereiro de 1941 ou a tempestade de 19 de Janeiro de 2013.

“No caso do Alto do Chá, a abertura de clareiras após a queda de árvores contribuiu para melhorar a exposição solar das plantas de chá, favorecendo o seu vigor vegetativo”, revela a Parques de Sintra, que destaca ainda o facto das plantas beneficiarem de “condições particularmente favoráveis”, desde elevada humidade e abrigo dos ventos do norte e marítimos até solos ácidos e férteis, além da proximidade a sistemas de água essenciais ao desenvolvimento da espécie.

Quanto ao programa dedicado às camélias-do-chá, está assegurada a continuidade a 24 de Outubro, com uma experiência de colheita de flores, para desidratação e degustação de chá de flores desidratadas da Pena, bem como do chá que for produzido neste mês de Maio.

Parque e Palácio da Pena (Sintra). 4 Jun, Qui 09.00. 80€

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