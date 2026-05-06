Chama-se Plié e é o novo estúdio de ballet da cidade

Quem seria se tivesse crescido a fazer pliés? É uma pergunta que ainda hoje inquieta Sabina Erezhepova, que nasceu na Rússia, onde o ballet é uma parte fundamental da cultura. Introduzida no final do século XVII por Pedro, o Grande, como parte da europeização do país, a dança clássica tornou-se uma paixão da corte imperial, símbolo de disciplina e elegância. A primeira companhia profissional – a hoje conhecida Escola Imperial de Ballet, em São Petersburgo – permanece como berço de alguns dos maiores talentos da modalidade. E foi sob o feitiço dessa imagem – a delicadeza de Clara em O Quebra-Nozes, o romantismo do ballet russo – que, anos mais tarde, já em Lisboa, Sabina decidiu abrir o seu próprio estúdio.

“Há sete anos, quando visitei Portugal pela primeira vez, fiz uma viagem de carro de Faro ao Porto, e foi amor à primeira vista. Amo as praias, a natureza, o facto de tudo mudar de região para região, e de as crianças serem tão bem recebidas. Desde então, quis viver aqui. Há dois anos, mudei-me finalmente para Lisboa e percebi que queria um trabalho que me permitisse passar mais tempo com a minha filha. Já fazíamos ballet juntas em casa, e alguns amigos começaram a perguntar se se podiam juntar a nós”, conta Sabina, que trabalhava na área de IT antes de entrar de licença de maternidade.

Rita Chantre

Rita Chantre

O estúdio que nasceu dessa vontade chama-se Plié. Instalado numa cave surpreendentemente luminosa na Avenida Fontes Pereira de Melo, em Picoas, recebe bebés e crianças até aos 10 anos – as aulas avulso custam 18€ e há pacotes desde 70€ por mês. Mas a abordagem vai além da aprendizagem técnica: trata-se de cultivar uma relação. “Na verdade, também temos aulas para recém-nascidos, mas só para estar no momento, promover o contacto. Quando somos mães, nem sempre temos tempo para simplesmente observar os nossos bebés: como se movem, como reagem à música, como interagem uns com os outros. A partir do primeiro ano, então sim, começamos a dar os primeiros passos no ballet.”

As professoras são todas mulheres e, apesar de as aulas serem dadas em inglês, “sabem todas falar português”, assegura Sabina. “São turmas pequenas, um máximo de dez crianças, e permitimos que as mães saiam com as crianças se precisarem de fazer uma pausa. Queremos que se sintam seguras, que queiram cá estar não só para a aulas, mas para aproveitar a comunidade”, diz. “Preocupamo-nos com as crianças. Se não estiverem a gostar, envolvidas, não faz sentido estarem aqui, não queremos forçar nada, e para isso é importante que deixemos as mães cá estar e fazer parte.”

Rita Chantre

Rita Chantre Plié Ballet

Cada detalhe do espaço – da decoração em tons de rosa suave aos uniformes a condizer, passando pela pequena zona de café e recreio – foi pensado para que o Plié pareça uma segunda casa. “Recebo as famílias nesta área de recepção, onde ofereço chá, água e biscoitos”, conta Sabina. À entrada, há ainda uma atenção redobrada ao entusiasmo das crianças: acessórios como sweatshirts e golas, e uma selecção de livros infanto-juvenis em várias línguas (entre os 15€ e os 55€). “Quando somos miúdos e nos apaixonamos por uma actividade, queremos tudo o que tenha a ver com ela, ou que combine com ela. Este espaço nasceu também dessa vontade.”

Para lá das aulas regulares, o estúdio abre-se a outras formas de encontro: há aulas para adultos, oficinas criativas para famílias, trocas de livros e brinquedos, e até festas de aniversário temáticas. Sim, leu bem: se a criança lá de casa quiser ser bailarina por um dia, Sabina trata do resto. Durante três horas, até dez crianças (e respectivos pais) são convidadas a viver o sonho da prima ballerina. “Preparamos as actividades, o catering, a decoração. A ideia é que os pais não tenham de se preocupar com nada.”

Avenida Fontes Pereira de Melo, 29 c/esq. (Picoas). Seg-Dom 09.00-21.00

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