Chazz Palminteri traz a Lisboa peça que inspirou o primeiro filme de Robert De Niro

É uma estreia nos palcos portugueses e vai acontecer no Cinema São Jorge em 2026. ‘A Bronx Tale’ é um dos grandes sucessos do teatro norte-americano recente.

Um dos espectáculos que tem encantado os EUA nas últimas décadas, A Bronx Tale: One Man Show, com o próprio autor, o actor veterano Chazz Palminteri, a protagonizá-la, está prestes a estrear-se em Portugal. Vai acontecer no Cinema São Jorge, a 10 de Junho de 2026.

Originalmente estreada em 1989, esta peça serviu de inspiração para o primeiro filme realizado por Robert De Niro. Nos EUA, já esgotou mais de 1100 récitas. A obra foi ainda adaptada para a Broadway, tornando Palminteri na primeira pessoa a escrever e actuar a mesma história no teatro, no cinema e num musical.

Ao longo dos anos, vimos Palminteri em títulos como Balas Sobre a Broadway, de Woody Allen (1994), Os Suspeitos do Costume, de Bryan Singer (1995), ou na série Uma Família Muito Moderna (2010–2019). Nascido e criado no Bronx, Nova Iorque, escreveu A Bronx Tale em 1988 para retratar a sua infância difícil, marcada por episódios violentos, incluindo o assassinato que testemunhou aos nove anos. Em palco, interpreta 18 personagens, dando vida a familiares, amigos e figuras do submundo.

Cinema São Jorge, Av. da Liberdade 175 (Avenida da Liberdade). 10 Jun, Ter 21.30. 20€-45€

