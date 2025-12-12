Chegou a altura do ano em que almoçamos com Luísa. É o encontro comunitário da Largo Residências

Almoço comunitário acontece este domingo, 14 de Dezembro, nos Jardins do Bombarda. A entrada e a refeição são gratuitas, e em troca leva-se um doce ou uma bebida para partilhar.

Se a pergunta é "Quem é Luísa?", saiba que não se trata de uma amiga imaginária. A antiga e popular trabalhadora da cooperativa Largo Residências já foi tema de diferentes reportagens, tanto pelo carisma como pela história de vida. Saída há muitos anos da prostituição e de uma vida de rua, com a ajuda de amigos e vizinhos do Intendente, desde 2012 que Luísa "retribui com uma refeição solidária" e comunitária, como conta A Mensagem de Lisboa. Este ano, o já célebre almoço comunitário acontece no domingo, 14 de Dezembro, nos Jardins do Bombarda. A refeição é gratuita, mas como quem recebe deve sempre retribuir, um doce ou uma bebida serão bem recebidos no pinhal.

O arranque da famosa "feijoada da Luísa" (que veio de Angola em 1964, aos sete anos, e que agora tem 69) está marcado para as 13.00, sendo que o dia nos Jardins estende-se com uma programação especial, da qual fazem parte workshops, a Feira do Livro do Bombarda, a Feira de Arte de Natal, a feitura de pão persa no forno (a participação é gratuita, mas é necessária a inscrição prévia) ou o concerto da Litá Folk Band.

Desde 2012 que a Largo Residências promove a iniciativa "A Luísa convida: Almoço Comunitário de Natal", com o objectivo de juntar vizinhos, trabalhadores, parceiros, amigos, mas também curiosos, num "momento de encontro e partilha, à mesma mesa".

