Cheiro a castanhas assadas e espírito de Natal. É o Wonderland a chegar

O mercado de Natal celebra uma década a abrilhantar a quadra em Lisboa. Este ano, acontece de 28 de Novembro a 4 de Janeiro.

À décima edição, já ninguém tem dúvidas. O Wonderland não só faz parte da tradição natalícia da cidade, como continua a ser considerado o Melhor Mercado de Natal Ensolarado da Europa (“Best Sunny Christmas Market”, no original) pela plataforma European Best Destinations. Este ano, abre portas no Parque Eduardo VII a 28 de Novembro, com as diversões que já o caracterizam, incluindo a famosa pista de gelo ecológica.

O evento é de entrada livre, embora algumas das principais atracções sejam pagas. Os preços ainda não foram confirmados pela produtora, mas no ano passado andar na roda gigante custava 6€. Já para usufruir da pista de carrinhos, do parque infantil, dos trampolins, das cadeiras voadoras, do carrossel de cavalinhos e da mini-roda, tinha de desembolsar 5€ por cada brincadeira. O comboio de Natal ficava a 4,50€.

Está ainda prometido o regresso da árvore de Natal gigante, da Casa do Pai Natal, onde os mais pequenos podem entregar as suas cartas e tirar fotos com o velho das barbas brancas, e o habitual Mercado de Artesanato e Gastronomia, com presentes feitos à mão e iguarias tradicionais, incluindo castanhas assadas e chocolate quente. Além disso, a organização voltará a promover uma campanha de recolha de prendas para crianças institucionalizadas – basta levar à Casa do Pai Natal um brinquedo, novo ou usado, desde que em bom estado, para que possa ser doado à Santa Casa da Misericórdia.

Para não perder pitada, o melhor é estar atento ao site do Wonderland.

Wonderland, Parque Eduardo VII (Marquês de Pombal). 28 Nov-4 Jan 2026, horários a anunciar. Entrada livre

