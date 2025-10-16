Chuva e descida das temperaturas chegam na quinta semana do Outono

Domingo, dia 19, poderão ocorrer os primeiros chuviscos em Lisboa, acompanhados de uma ligeira descida da temperatura máxima. Precipitação deverá prolongar-se pelo menos até ao fim da semana.

É o fim, pelo menos para já, do tempo seco e das temperaturas máximas acima da média para a época. No domingo, 19 de Outubro, deverá chover na região de Lisboa e a máxima descerá para os 23º Celsius, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Após uma pausa na segunda-feira, a precipitação deve regressar na terça, intensificando-se nos dois dias seguintes e prolongando-se até, pelo menos, ao final da semana.

