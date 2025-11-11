Chuva forte, muito vento e mais trovoada. Lisboa volta a estar sob alerta

Esperam-se para quarta-feira, 12 de Novembro, "períodos de chuva ou aguaceiros, persistentes e por vezes fortes a partir do final da manhã", comunica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). À tarde poderá regressar a Lisboa a trovoada, cuja memória está bastante fresca depois do enorme fluxo de relâmpagos na Grande Lisboa, a 5 de Novembro – de acordo com o IPMA, foram registados mais de 20 mil descargas eléctricas positivas naquela madrugada.

Também na quarta-feira, o vento deverá soprar moderado a forte, "com rajadas até 70 km/h, em especial durante a manhã e início da tarde", prevendo-se ainda uma ligeira descida da temperatura máxima e forte agitação marítima.

A situação coloca a região de Lisboa sob aviso amarelo, estado que se deverá prolongar até sexta-feira.

A Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil alerta para a situação, fazendo prever a ocorrência de inundações em zonas urbanas ou o "arrastamento para as vias rodoviárias de objectos soltos", bem como o "desprendimento de estruturas móveis ou deficientemente fixadas". Entre outras recomendações, a entidade aconselha a não praticar actividades relacionadas com o mar, nomeadamente pesca desportiva, desportos náuticos e passeios na orla costeira, evitando ainda o estacionamento de veículos junto a zonas de mar.

