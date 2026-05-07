Chuva forte vai marcar os próximos dias em Lisboa

Entre sexta-feira e sábado, região estará sob aviso amarelo quanto à precipitação e vento. Chuva deve prolongar-se até quinta-feira, dia 14.

Lisboa vai tornar-se chuvosa na manhã desta sexta-feira, dia 8 de Maio, cenário que se poderá prolongar durante sete dias, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A partir da noite de sexta e até ao final da manhã de sábado, a precipitação deverá atingir períodos de grande intensidade, acompanhados de vento forte e possivelmente de trovoada. O cenário obrigou o IPMA a emitir o aviso amarelo para os dois dias.

As temperaturas, pelo contrário, não apresentam grandes variações, registando-se apenas uma ligeira descida das máximas, para os 18º C no sábado e 19º C nos dias seguintes.

🗞️ Mais notícias: fique a par das novidades com a Time Out

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn