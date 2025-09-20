Cinco estações de comboio da Margem Sul ganham parques seguros para bicicletas

As BiciBox das estações de Corroios, Foros de Amora, Fogueteiro, Coina e Penalva serão inauguradas na segunda-feira, dia 22 de Setembro.

Cinco estacionamentos seguros para bicicletas vão entrar em funcionamento na segunda-feira, 22 de Setembro, nas estações ferroviárias de Corroios, Foros de Amora, Fogueteiro, Coina e Penalva, nos concelhos do Seixal e do Barreiro.

"Estes equipamentos permitem aos utilizadores guardar a sua bicicleta em segurança antes de embarcar no comboio", explica a promotora da iniciativa, a empresa de transportes ferroviários Fertagus, em comunicado. Para aceder às BiciBox (assim se chamam) é necessário descarregar a aplicação Biciway, registar-se na plataforma e reservar um lugar, que "será atribuído automaticamente pela aplicação", garante a Fertagus.

Na segunda-feira assinalam-se o Dia Europeu Sem Carros e o encerramento da Semana Europeia da Mobilidade, iniciativa criada com vista a mobilizar cidades e cidadãos em torno da importância da mobilidade sustentável e da redução da pegada ambiental.

