Notícias

Cinco ruas de Cascais e Loures vão ter interrupções na electricidade este domingo

Trabalhos da E-Redes vão afectar São Domingos de Rana, Moscavide e Portela.

Rute Barbedo
Escrito por
Rute Barbedo
Jornalista
Avenida dos Descobrimentos
DR via Google Maps | Avenida dos Descobrimentos
Entre as 6.00 e as 11.00 de domingo, 11 de Janeiro, a Avenida Dos Descobrimentos e a Rua Pedro Álvares Cabral, em Loures, vão ver interrompido o fornecimento eléctrico devido a trabalhos de manutenção da E-Redes. Também serão afectadas as ruas de Pompeu, Júlio Cesar e Tito Flávio, em São Domingos de Rana, Cascais, entre as 5.00 e as 11.00 do mesmo dia.

"As interrupções temporárias e de curta duração ocorrem quando todas as alternativas de alimentação disponíveis estão esgotadas, de forma a garantir que o impacto para os clientes é o mais reduzido possível", explica a empresa.

