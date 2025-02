Cine Amadora volta a dar palco ao cinema falado em português

Dedicada à exibição de filmes oriundos dos países de língua portuguesa, a Mostra Internacional de Cinema Cine Amadora regressa aos Recreios da Amadora entre os dias 6 e 9 de Maio, com uma série de sessões gratuitas. Além da exibição de longas e curtas-metragens, há também espaço para cine-concertos, debates e oficinas.

Democratizar o acesso à cultura e dar mais visibilidade ao cinema produzido na língua portuguesa são os dois principais objectivos do Cine Amadora, que este ano inclui uma selecção especial do festival Olhares do Mediterrâneo, que dá visibilidade à presença das mulheres na sétima arte, com a exibição de cinco curtas-metragens numa só sessão. E, mais uma vez, o programa inclui a secção Carta Branca à Escola Superior de Teatro e Cinema (ESTC), composta por trabalhos académicos da futura geração de cineastas portugueses. Acontece no primeiro dia da mostra, assim como a exibição do filme Manga D'Terra, do luso-suíço Basil da Cunha, sobre uma cabo-verdiana aspirante a cantora que emigra para Portugal em busca de um futuro melhor para si e para os seus filhos, numa história passada no Bairro da Reboleira, na Amadora. Uma longa-metragem que esteve nomeada ao Leopardo de Ouro no Festival de Cinema de Locarno.

O Cine Amadora também faz uma viagem pela música, com um cine-concerto e um concerto sem cine. Curiosamente, o cine-concerto terá na tela um filme francês, embora da era do cinema mudo e, portanto, sem linguagem falada. A Concha e o Clérigo (1928), filme surrealista de Germaine Dulac, será acompanhado ao vivo pela violinista Helena Silva, no dia 8 de Março, pelas 21.30. No dia seguinte, à mesma hora, o concerto Samba de Cabo Verde encerra esta mostra, um espectáculo com Udi Fagundes e Carla Correia que fazem uma fusão entre o samba e os ritmos cabo-verdianos, como a morna e a coladeira.

A programação completa está disponível no site do Cine Amadora.

Recreios da Amadora – Av. Santos Mattos 2. De 6 a 9 de Março. Entrada gratuita.

📯Não foi por falta de aviso. Subscreva a newsletter

⚡️Prefere receber as novidades sem filtros? Siga-nos no Instagram