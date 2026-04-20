A inauguração, no Salão das Carochas, acontece a 21 de Maio, com o arranque de um ciclo de cinema português.

A Câmara Municipal de Almada decidiu dar uma nova vida ao Salão das Carochas. O espaço reabre portas como CineCarochas a 21 de Maio, com um ciclo inteiramente dedicado ao cinema português. Com dez sessões programadas até Dezembro, o projecto marca o regresso da exibição cinematográfica regular ao centro histórico da cidade.

“O Salão das Carochas vai passar a ser um lugar de culto cinéfilo, com conversas exclusivas com cineastas nacionais ao longo de todo o ano”, lê-se em comunicado da autarquia, que destaca o lema escolhido para o primeiro ciclo – “Deus, pátria, não… Cinema português, sempre!”, como “gesto de resistência perante tempos difíceis de erosão das salas de cinema e do peso do streaming na vida das pessoas”.

A curadoria também não é inocente: colonialismo, incêndios, ditadura, religião e desertificação compõem um ciclo inaugural dedicado a debater e pensar sobre o país em que vivemos agora. Ao todo, são dez sessões ao longo do ano, entre 21 de Maio e 17 de Dezembro. Entre os filmes já confirmados, estão Projecto Global de Ivo Ferreira, O Riso e a Faca de Pedro Pinho e Banzo de Margarida Cardoso, com quem também será possível conversar.

Em Junho, durante as comemorações dos 50 anos da cidade de Almada, com o programa “Está Tudo em Festa”, o CineCarochas vai ter uma sessão extra, no dia 25, com a exibição do novo filme de João Nuno Pinto, 18 Buracos para o Paraíso, bem como um ciclo de cinema de animação nacional para bebés, crianças e jovens, todos os domingos desse mês, às 11.00. Depois, em Julho, no dia 23, às 18.00, celebra-se novamente a animação portuguesa, numa sessão única, que junta filmes de nomes como Bruno Caetano, Regina Pessoa e João González.

O CineCarochas vai ainda estar disponível como espaço de reflexão, debate e formação. A ideia é contribuir para “um ecossistema em franca expansão no município, com cada vez mais agentes ligados ao cinema a viver e trabalhar em Almada”.

🏃 Mais coisas para fazer: fique a par do melhor da agenda de Lisboa

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn