Cinema ao ar livre junta cães e donos e há pipocas para ambos

As sessões de cinema ao ar livre ainda convidam os lisboetas a porem-se ao fresco. Este sábado, 6 de Setembro, a Cine Society programa uma especial. O filme é Isle of Dogs, longa-metragem de stop-motion, realizada por Wes Anderson em 2018, e o local escolhido é a Doca da Marinha. E já que a trama gira em torno de canídeos, estes vão ser os convidados de honra.

A entrada de cães não só será permitida, como alguns dos extras foram criados a pensar neles. Para ajudar a Cine Society – que tem programação garantida até 16 de Outubro –, a Oh My Dog & Co. juntou-se ao evento. Além das habituais pipocas, haverá uma versão adaptada destas guloseimas para os amigos de quatro patas.

Quanto aos donos, vão ter muito mais por onde escolher – para comer, mas também para beber. Abertos vão estar os quiosques da Doca da Marinha, com tacos, pizzas e hambúrgueres. Tudo opções não incluídas no bilhete de cinema. O filme começa às 20.00.

Doca da Marinha (Terreiro do Paço). Sáb 6 Set 19.00. 13,90€

