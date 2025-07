Cinema ao ar livre regressa ao Jardim do Torel em Agosto

O Jardim do Torel vai transformar-se numa sala de cinema ao ar livre durante o mês de Agosto. O ciclo Cinema no Verão instala um ecrã no relvado e convida todos a ver filmes sob as estrelas, sempre às sextas e sábados, a partir das 21.00. A entrada é gratuita e a programação aposta em diversos clássicos dos mais diferentes géneros.

A sessão inaugural acontece esta sexta-feira, 1 de Agosto, com Batman (1989), de Tim Burton, protagonizado por Michael Keaton, e no dia seguinte, sábado 2, é a vez do futuro distópico de Blade Runner (1982).

A 8 de Agosto, será exibida a longa-metragem mais recente deste ciclo, o romance The Lucky One (2012), com Zac Efron e Taylor Schilling. Ao longo do mês seguem-se dramas, comédias e filmes de culto como Groundhog Day – O Feitiço do Tempo (1993), dia 9, Goodfellas – Tudo Bons Rapazes (1990), de Martin Scorsese, 22 de Agosto, ou Full Metal Jacket – Nascido Para Matar (1987), de Stanley Kubrick, a 23 de Agosto.

Há também espaço para a comédia com Blazing Saddles – Balbúrdia no Oeste (1974) e ou Tootsie – Quando Ele era Ela (1982), que encerram o ciclo a 29 e 30 de Agosto, respectivamente.

Antes de cada longa-metragem, às 20.00, o público pode ver uma curta do programa “Cinema de Palmo e Meio” e o documentário Pelas Pessoas Sempre, dedicado à Freguesia de Santo António. Segundo o presidente da junta, Vasco Morgado, “levar o cinema para a rua é dar mais vida aos espaços da freguesia e juntar pessoas à volta de boas histórias”. As sessões não requerem inscrição nem bilhete.

Jardim do Torel (Colina de Santana). 1-30 Ago (Sex-Sáb) 21.00. Entrada livre

🪖 Este é o nosso Império Romano: siga-nos no TikTok

📻 Antigamente é que era bom? Siga-nos no Facebook