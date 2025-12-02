Até 23 de Dezembro, Almada celebra o Natal com uma agenda de concertos, mas também com circo, humor e ilusionismo. A programação é gratuita.

É na próxima sexta-feira, dia 5 de Dezembro, que o Natal chega oficialmente a Almada. A partir desse dia, acendem-se as luzes de Natal – mas não só. Começa também o Mercado de Natal na Praça São João Baptista, ponto alto da quadra que reúne artesãos, pequenos produtores e associações sem fins lucrativos, além das indispensáveis tasquinhas. O mercado abre às 16.00, as iluminações ganham vida às 18.30.

Até dia 23 de Dezembro, serão várias as iniciativas de entrada gratuita neste e noutros pontos da cidade de Almada. Na Praça da Liberdade, vai estar instalada uma pista de gelo ecológica, bem como um carrossel e a Casa do Pai Natal, tudo a pensar na diversão dos mais pequenos.

No sábado, dia 6 de Dezembro, há concerto no Parque Urbano Comandante Júlio Ferraz (palco que recebe todos os espectáculos da quadra), às 21.30. O grupo musical Tontos junta-se à Orquestra d'Almada e conta com um convidado especial – Tim, dos Xutos & Pontapés. No domingo, à mesma hora, recebe a Xmas Comedy Night, um espectáculo de stand-up que terá Rui Unas como anfitrião e por onde vão passar Tiago Matos, Hélder Machado, Rafael Pessanha, Laura e João Pinto.

O 8 de Dezembro, segunda-feira, é dia de Circo de Natal. O radialista Rodrigo Gomes é o mestre de cerimónias. Pelo palco do parque urbano vão passar, a partir das 16.00, malabaristas, equilibristas, acrobatas, palhaços e ilusionistas.

O programa de festas prossegue por mais dois fins-de-semana. Na sexta-feira, dia 12 de Dezembro, Mafalda Veiga sobe ao palco com o Ensemble Ibérico, num concerto marcado para as 21.30. No dia seguinte, às 16.00, Rafael Titonelly junta ilusionismo e tiradas de humor num espectáculo para toda a família.

No dia 19 de Dezembro, a música volta a soar no parque urbano, desta vez na forma do cante alentejano. Para isso, sobem ao palco Os Bandidos do Cante, acompanhados por um almadense entusiasta deste género musical, Alexandre Pimenta. Embora mercado e diversões fiquem a rodar até 23 de Dezembro, o último concerto de Natal em Almada acontece a 20 de Dezembro e junta Samuel Úria ao coro de gospel 12 Ao Todo.

Vários locais (Almada). 5-23 Dez. Entrada livre

🏃 Mais coisas para fazer: fique a par do melhor da agenda de Lisboa

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn