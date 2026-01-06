Circulação de comboios vai sofrer perturbações entre Cais do Sodré e Algés

Supressão de comboios vai permitir finalizar trabalhos enquadrados na construção do novo túnel entre Cais do Sodré e futura estação de metro de Santos.

Nos dias 9 e 10 de Janeiro, sexta-feira e sábado, a circulação de comboios entre o Cais de Sodré e Algés será interrompida no período nocturno, devido a trabalhos de intervenção na via. "Esta alteração visa permitir finalizar os trabalhos de construção e reposição de via, no Cais do Sodré, da responsabilidade do Metropolitano de Lisboa, em articulação com a CP e a IP, enquadrados na construção do novo túnel que estabelecerá a ligação entre a futura estação de Santos, da linha circular, e a estação de Cais do Sodré", informam as empresas envolvidas.

Prevêem-se, assim, as seguintes alterações:

todos os comboios com partida do Cais do Sodré serão suprimidos a partir das 22.00 de 9 de Janeiro e na madrugada do dia seguinte, iniciando a marcha em Algés com destino a Cascais;

todos os comboios com partida de Cascais serão suprimidos a partir das 21.30 do dia 9 de Janeiro e na madrugada seguinte, terminando o percurso em Algés.

Para assegurar o transporte dos passageiros neste eixo, haverá autocarros a circular entre o Cais do Sodré e Algés, ao longo das avenidas 24 de Julho e da Índia.

