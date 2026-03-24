Claquete: cinema francês e inglês em destaque (com entrada grátis)

O ciclo de cinema Claquete está de volta ao espaço atmosfera m. O realizador Ed Blum vai estar presente na sessão de abertura, a 26 de Março.

O Claquete, ciclo de cinema promovido pelo Montepio Associação Mutualista, estreia a sua quinta edição a 26 de Março. As sessões, que se estendem até 30 de Abril, acontecem todas as quintas-feiras, às 18.30, e são gratuitas, mediante inscrição. O realizador Ed Blum vai estar presente na sessão de abertura, para falar sobre o seu filme de 2006 Cenas de Natureza Sexual, que acompanha sete casais durante uma tarde no parque de Hampstead Heath, em Londres, e é protagonizado por nomes como Tom Hardy, Ewan McGregor, Hugh Bonneville e Catherine Tate.

“Esta iniciativa, que tem vindo a consolidar-se como um projecto cultural de referência desde 2024, promove cinema independente e tem atraído novos públicos ao atmosfera m. Já realizámos 26 sessões nas temporadas anteriores e recebemos cerca de 1307 espectadores no nosso espaço cultural. Este sucesso é o reflexo do compromisso do Montepio Associação Mutualista em tornar a cultura acessível a todos”, diz a directora de Comunicação, Marketing e Digital, Rita Pinho Branco, citada em comunicado.

Este ano, em continuidade com a edição anterior, o cinema independente francês e inglês estará em destaque. Depois de Cenas de Natureza Sexual, a 26 de Março, segue-se Custódia Partilhada (2017), de Xavier Legrand, a 2 de Abril; Mr. Turner (2014), de Mike Leight, a 9 de Abril; Dentro de Casa (2012), de François Ozon, a 16 de Abril; Farming (2018), de Adewale Akinnuoye-Agbaje, a 23 de Abril; e Welcome (2009), de Philippe Lioret, a 30 de Abril.

Criado em 2024, o ciclo de cinema Claquete tem vindo a consolidar-se como um projecto cultural regular, gratuito e orientado para diversos públicos. Para assistir às sessões, que têm lugar no espaço atmosfera m, basta enviar um e-mail (atmosferam.lisboa@montepio.pt), com a indicação da sessão e do número de acompanhantes. A entrada é livre, mediante essa pré-inscrição.

Rua Castilho, 5 (Marquês de Pombal). 26 Mar-30 Abr, Qui 18.30. Grátis, mediante inscrição (atmosferam.lisboa@montepio.pt)

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