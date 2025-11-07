Com 40 peças, a colecção de Vicky Montanari para a Parfois é uma viagem aos anos 60

O anúncio chegou e, com ele, a melhor das notícias para quem cobiça o estilo maximalista de Vicky Montanari. Influenciadora digital, aficcionada da moda e do design e uma das responsáveis por cunhar o estilo portuguese girlie, assumiu, pela primeira vez, o papel de designer. O resultado chegou à Parfois (online e a lojas físicas seleccionadas) esta quinta-feira – uma colecção de cerca de 40 peças, com vestuário e acessórios e obviamente inspirada nos anos 60 do século passado.
"Sou muito a favor de aproveitar o processo e não estar sempre olhando para o resultado final. E a gente passou um ano trabalhando nisso, se ouvindo, mandando referências, inspirações. Foi muito mais fácil do que eu achava. Os anos 60 são uma tendência da última estação, tudo o que desfilou, das marcas que eu gosto pelo menos, era bastante anos 60. E eu Vitória amo os anos 60, identifico muito com a minha maneira de vestir", explica Montanari à Time Out, durante a apresentação da colecção, esta quinta-feira.
Marca e criativa encontraram-se naquela que foi a grande década dos Beatles, da loja Biba e de Twiggy, que continua a ser uma referência de estilo para Vicky. Na colecção, as silhuetas em A, os padrões geométricos e as minissaias dividem as atenções com peças marcadamente actuais, como é o caso dos sapatos Mary Jane e das malas de formatos contemporâneos.
Nos acessórios, Montanari e Parfois seguiram uma inspiração bem mais surrealista. Há colheres que são brincos e uma pulseira feita de talheres.
"Gosto de todas as peças, consigo me ver em todas elas. Os tons estão alinhados com o que eu gosto de usar, que são bastante específicos", refere ainda Montanari.
A colecção já está à venda – online e, em Lisboa, nas lojas do Rossio e do Colombo. Os preços começam nos 15,99€, no caso de alguns acessórios de bijuteria, e chegam aos 139,99€, preço de um blusão de pele adornado com tachas.
