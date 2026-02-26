Com concertos e palestras, este festival quer ajudar a salvar a Visão

São 12 os jornalistas que fazem a Visão todas as semanas e que agora querem assegurar o futuro da revista. A 18 de Março, a Casa Capitão recebe um festival solidário que junta música e reflexão em torno da imprensa livre.

Com nomes como Lídia Jorge, Capicua ou Luca Argel, o VISÃO FEST – Não Fechem os Olhos acontece a 18 de Março, na Casa Capitão, e pretende ser mais do que um festival.

O programa divide-se entre conversas e concertos. A partir das 18.00, no Sótão, decorrem as Conversas de Galochas, que juntam Lídia Jorge, Capicua, Luísa Sobral e Carolina Deslandes, para uma reflexão sobre os tempos que vivemos e os desafios do futuro. Em simultâneo, no Rés do Chão, há música até às 23.30. O cartaz inclui concertos de Márcia, Luca Argel e Mazgani, entre outros, além de um DJ set de Luís Varatojo.

Este evento é um encontro de apoio à imprensa livre e ao pluralismo, organizado para ajudar os jornalistas da revista Visão, que têm o objectivo de comprar o título e garantir um projecto detido e gerido por quem o faz todas as semanas.

Actualmente, são 12 os jornalistas que asseguram a edição regular impressa da Visão. O desafio que assumiram passa por garantir a continuidade do projecto editorial através da sua aquisição. O VISÃO FEST – Não Fechem os Olhos nasce desse movimento mais alargado de apoio à informação de qualidade, reunindo leitores, colaboradores e artistas que se associaram ao Movimento pela Imprensa Livre.

Os bilhetes custam 27€ e estão à venda na plataforma DICE. As receitas revertem para o fundo que permitirá aos jornalistas da VISÃO avançar com a compra do título e suportar o investimento inicial necessário para concretizar o projecto.

Rua do Grilo, 119 (Beato). 18 Mar (Qua) 18.00. 27€

