Subscrever
Language:
PortuguêsEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Lisboa

Notícias

Com concertos e palestras, este festival quer ajudar a salvar a Visão

São 12 os jornalistas que fazem a Visão todas as semanas e que agora querem assegurar o futuro da revista. A 18 de Março, a Casa Capitão recebe um festival solidário que junta música e reflexão em torno da imprensa livre.

Hugo Geada
Escrito por
Hugo Geada
Jornalista
Luca Argel
Luca Argel fotografado por Kristallenia Batziou
Publicidade

Com nomes como Lídia Jorge, Capicua ou Luca Argel, o VISÃO FEST – Não Fechem os Olhos acontece a 18 de Março, na Casa Capitão, e pretende ser mais do que um festival.

O programa divide-se entre conversas e concertos. A partir das 18.00, no Sótão, decorrem as Conversas de Galochas, que juntam Lídia Jorge, Capicua, Luísa Sobral e Carolina Deslandes, para uma reflexão sobre os tempos que vivemos e os desafios do futuro. Em simultâneo, no Rés do Chão, há música até às 23.30. O cartaz inclui concertos de Márcia, Luca Argel e Mazgani, entre outros, além de um DJ set de Luís Varatojo.

Este evento é um encontro de apoio à imprensa livre e ao pluralismo, organizado para ajudar os jornalistas da revista Visão, que têm o objectivo de comprar o título e garantir um projecto detido e gerido por quem o faz todas as semanas.

Actualmente, são 12 os jornalistas que asseguram a edição regular impressa da Visão. O desafio que assumiram passa por garantir a continuidade do projecto editorial através da sua aquisição. O VISÃO FEST – Não Fechem os Olhos nasce desse movimento mais alargado de apoio à informação de qualidade, reunindo leitores, colaboradores e artistas que se associaram ao Movimento pela Imprensa Livre.

Os bilhetes custam 27€ e estão à venda na plataforma DICE. As receitas revertem para o fundo que permitirá aos jornalistas da VISÃO avançar com a compra do título e suportar o investimento inicial necessário para concretizar o projecto. 

Rua do Grilo, 119 (Beato). 18 Mar (Qua) 18.00. 27€

🎭 Mais cultura: arte, livros, música, teatro e dança em Lisboa

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn

Últimas notícias
    Publicidade
    Voltar ao topo

    Sobre nós

    Contacte-nos

    Time Out Worldwide

      Mapa do site
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.