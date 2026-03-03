Com drag queens e mimosas, vem aí um brunch sem limites

No dia 11 de Abril, o brunch serve-se na Garagem da Vizinha. Há bar aberto e um menu de tortilhas, tostas e panquecas. A animação fica a cargo de Lola Bunny e Morgana.

O programa vai muito além da comida. No dia 11 de Abril, o brunch serve-se na Garagem da Vizinha, espaço para eventos ali para os lados das Picoas, e promete um menu completo, mimosas ilimitadas e duas anfitriãs de alto gabarito. Bottomless Drag Brunch – The Joyful Service Station quer fazer do brunch de sábado o ponto alto do fim-de-semana.

No palco, vão estar dois nomes incontornáveis da cena drag nacional – Lola Bunny e Morgana –, que prometem actuações enérgicas. O que também será garante de energia é o serviço de bar. A mimosa é a bebida-rainha do brunch (e vai ser ilimitada), mas também vai ser servida água, iced tea caseiro e uma receita secreta, chamada Gasolina da Vizinha.

Já o cardápio foi pensado para agradar a todos os gostos. Inclui tortilhas, de legumes, rosbife ou shiitake, tostas de salmão fumado, ovos e bacon ou ovos benedict, saladas, crepes, poke bowls, iogurte e açaí. É dose, mas tem três horas – pode demorar à mesa.

"A arte drag tem vindo a afirmar-se cada vez mais em Portugal, evoluindo de um espaço underground para uma expressão artística amplamente reconhecida e celebrada. Hoje, representa não só entretenimento, mas também liberdade criativa, afirmação de identidade e celebração da diversidade. O Bottomless Drag Brunch insere-se neste movimento cultural, criando um espaço seguro, festivo e aberto a todos", pode ler-se no comunicado do evento, organizado em parceria com a Queens Office, empresa de produção de eventos e agenciamento de talentos.

O objectivo e fazer deste um evento com periodicidade mensal. Para esta edição, os bilhetes já se encontram à venda.

Rua Pedro Nunes, 10 (Picoas). Sáb 11 Abr 12.00-15.00. 45€

