Com matcha, ovos e panquecas, este brunch serve-se num palácio

Estamos num boutique hotel em pleno bairro dos Anjos. Desde Setembro que o Palácio do Visconde serve o brunch todos os dias. A carta inclui clássicos, mas tem surpresas pelo meio.

Já lá vai o tempo em que a entrada neste palácio era reservada à mais fina aristocracia lisboeta. No século XIX, esta era uma casa de família – de uma família de viscondes. Entretanto, a história seguiu outro rumo, esta coisa dos títulos nobiliárquicos passou de moda, as cocheiras foram convertidas numa torrefacção de café e a parte habitável do edifício acabou por ser deixada ao abandono. Até ao dia em que Fábio Vasques e Rita Galante decidiram que aqui nasceria um boutique hotel, inspirado no charme oitocentista, mas com todas as comodidades do século XXI.

Com apenas 23 quartos, o Palácio do Visconde mantém muitas das características de uma casa nobre – pé-direito alto, tectos pintados, estuques, soalho de madeira e um jardim. Além disso, o bar e restaurante estão abertos durante todo o dia, e não funcionam em exclusivo para os hóspedes. Desde Setembro que há mais uma razão para entrar neste palácio – um brunch servido diariamente, dentro de portas ou a céu aberto, sempre que o tempo o permite. Lá fora, a vegetação e os azulejos originais criam um cenário especialmente apetecível. Em dias de torra de café (a Cafés Negrita continua a funcionar mesmo ali ao lado), a experiência torna-se ainda mais multissensorial.

RITA CHANTRE

Em dias soalheiros, não há sítio melhor para pedir a carta de brunch do que o jardim. Está disponível entre as 11.00 e 15.00, sem nunca ter folgas. Tal como nos quartos, as nomenclaturas têm inspiração directa no passado afortunado do imóvel, sobretudo na página dedicada às panquecas. A primeira é Madame D'Orvilliers (10€), uma das muitas personalidades históricas ligadas ao palácio. Em vida, nunca pensou que um dia daria nome a um duo de panquecas, mas aqui estão elas – altas e fofas, com creme de mascarpone, frutos vermelhos, merengue e raspas de lima. As Viscondessa (11€) levam creme de coco, manga fresca e curd. Bem mais doces, as Visconde (11€) são preparadas com crème brûlée, gelado de baunilha Nannarella e cobertura de caramelo salgado. Em suma, uma bomba.

Os salgados servem-se na página anterior e andam, naturalmente, em torno dos ovos. Os escalfados chegam à mesa sobre uma fatia de pão, com abacate e ricota (9€), enquanto os mexidos vêm na companhia de ervilha torta, presunto ibérico, salada de rúcula e gomos de laranja (11€). Já os Benedict podem vir com bacon ou salmão (12€ ou 13€).

RITA CHANTRE Ovos Benedict, panquecas Madame d'Orvilliers, matcha e Café Bombom

Mas há mais opções para saciar os apetites do meio-dia. Se pedir O Patriota (12€), chega-lhe à mesa uma porção de atum braseado com cebola roxa em bolo do caco. Se optar pel'O Sofisticado (12€), terá um bagel com salmão fumado com rúcula e molho tártaro. Por fim, O Elegante (9€) vai surpreendê-lo. É uma salada de pêra caramelizada em vinho do Porto, batata doce, ricota, tomate cherry e amêndoa.

E se acha que a mimosa (6€) é a única bebida cénica para acompanhar a refeição, engana-se. Se ainda não a tiver, peça a carta de bar e vá directo à página quatro (pode passar os olhos pelas outras, mas esta é especial). Para quem tem elevada tolerância ao açúcar, o iced caramel latte (5€) ou o iced crème brûlée latte (5,50€) são as escolhas mais óbvias. Apreciadores do pó verde, terão sempre a matcha com leite (5€) para satisfazê-los. Baunilha, Nutella e mel são outros dos ingredientes que estrelam esta secção do menu. Servido num pequeno balão de pé alto, o Café Bombom (4,50€) é o que melhor fica nas fotografias. É feito com leite condensado, uma espuma a dar-lhe cremosidade e café – dos vizinhos do lado, claro.

Rua Maria da Fonte, 55 (Anjos). 93 927 3595. Seg-Dom 11.00-15.00 (horário do brunch)

Mais notícias: fique a par das principais novidades com a Time Out

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp