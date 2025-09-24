O Museu do Oriente dedica uma semana completa, de 3 a 10 de Outubro, ao universo sul-coreano. No programa há oficinas de caligrafia, k-pop, maquilhagem e comida tradicional.

O Museu do Oriente vai celebrar a cultura sul-coreana com uma semana de oficinas, demonstrações e visitas a vários submundos da cultura sul-coreana, de 3 a 10 de Outubro. Da gastronomia tradicional ao taekwondo, o salto para o universo contemporâneo é rápido, com oficinas de dança k-pop ou maquilhagem. Há também uma oficina de ilustração sobre a mitologia do país, não esquecendo um dos fenómenos do momento, as Guerreiras do K-Pop (quem quiser pode aprender a fazer pulseiras alusivas ao filme mais visto de sempre na plataforma Netflix). Grande parte das actividades é gratuita.

A iniciativa "Celebrar a Coreia" assinala duas datas marcantes na história do país asiático: o Dia Nacional da Fundação da Coreia – Gaecheonjeol (3 Outubro) e o Dia do Hangeul (9 Outubro), o alfabeto criado no século XV pelo Rei Sejong. Há, portanto, uma vertente tradicional, traduzida em oficinas de caligrafia, de contos e jogos ou de pintura minhwa, bem como a possibilidade de ver objectos do acervo do museu habitualmente inacessíveis ao público, como máscaras coreanas.

No domingo, 5 de Outubro, o dia com mais actividades, pode começar a aprender a prática do taekwondo (o curso é de duas horas), participar numa oficina de maquilhagem coreana, assistir a uma conferência sobre os primeiros contactos luso-coreanos (pelo professor Byung Goo Kang) ou entrar numa oficina de dança k-pop. A segunda-feira é dia de pausa (o museu está fechado), mas no dia seguinte reinicia-se o programa com uma oficina de chuseok (comida tradicional coreana), outra de maedeup (a tal onde se podem fazer pulseiras das "guerreiras") e também uma sessão de cuidados da pele à moda sul-coreana, para iniciantes.

