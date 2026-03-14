Com pequenos-grandes criadores e produtores, faz-se o Mercado da Primavera em Arroios

Arroios vai comemorar a entrada na nova estação com o Mercado Comunitário da Primavera, a 21 de Março. O evento terá lugar no Mercado de Arroios e contará com criadores de várias áreas, das artes à agricultura, mas também com projectos de gastronomia e organizações comunitárias. As candidaturas para montar uma banca no mercado estão abertas até dia 16 de Março, não envolvendo custos.

O encontro surge na sequência do Mercado Comunitário de Inverno, que aconteceu a 20 de Dezembro, funcionando como "um teste" de dinamização do mercado pela Junta de Freguesia. A edição contou com mais de 80 inscrições para bancas, "num gesto de clara aceitação da comunidade da freguesia”, descreveu a organização ao Observador.

Rua Ângela Pinto, 40 (Arroios). 21 Mar, Sáb 10.00-18.00. Entrada livre

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