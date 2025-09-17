Com um bilhete para três museus, Belém cria percurso de arte contemporânea

MAAT, MAC/CCB e Pavilhão Julião Sarmento juntaram-se para lançar um bilhete conjunto com 20% de desconto. Tem a validade de 90 dias.

Contemporary Art Belém, ou CABE para os amigos, é como se chama o novo percurso de arte contemporânea da cidade. A iniciativa é do MAAT, do MAC/CBB e do Pavilhão Julião Sarmento, que convidam o público a visitar os três espaços através de um bilhete conjunto com 20% de desconto.

Comparando com o preço dos bilhetes individuais (entre os 5€ e os 15€), sem descontos adicionais, a poupança é de 3,40€ para residentes (17,60€ em vez de 21€) e de 4€ para turistas (28€ em vez de 32€). Mas, ao contrário do que acontece se comprar as entradas em separado, poderá utilizá-las de forma flexível, ao longo de 90 dias após a compra. A ideia é que cada visitante possa descobrir as exposições ao seu próprio ritmo.

“Esta iniciativa resulta da colaboração entre instituições culturais vizinhas, reforçando o papel de Belém como um território privilegiado da arte contemporânea em Lisboa e promovendo uma experiência integrada que valoriza a partilha, a proximidade e o acesso à cultura”, lê-se no comunicado emitido pelo MAAT. A promoção é válida apenas para compras até 31 de Dezembro e o bilhete deve ser adquirido online.

