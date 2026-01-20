Com vinho, café, cerâmica e tatuagens, o Tarô quer ser um ponto de encontro em Alfama

Uma porta, várias possibilidades. O Tarô abriu em Setembro, ali entre Alfama e o Castelo. Mais do que uma simples loja, é um espaço propenso a visitas mais demoradas – munido de cafetaria e bar na parte de baixo, com um amplo estúdio de tatuagens na mezzanine. À frente do projecto está um jovem casal. Luis Junior e Vlado Shcherbinov conheceram-se em Lisboa e escolheram a cidade para se fixarem.

"Antes de achar o espaço ideal, a gente estava transitando entre a ideia de ser uma loja de artes ou uma floricultura. Quando a gente achou esse espaço em Alfama, viu que para uma floricultura não seria o espaço ideal. Começámos a ter contacto com alguns artistas plásticos e casou perfeito. Porque mesmo estando em um ponto extremamente turístico, uma das coisas que está no core do business é que a gente não quer fazer um espaço necessariamente para turistas. Então, o Tarô nasce com a ideia de ser uma plataforma cultural, onde as pessoas realmente consigam mostrar os trabalhos manuais que elas estão fazendo", explica Luis, que é também um dos tatuadores residentes.

O espaço foi moldado às necessidades do projecto. É amplo, mas não deixa de ter as valências bem delimitadas. A loja, que serve também como recepção do estúdio, é o primeiro ponto de contacto para quem chega. Acolher locais e visitantes é um dos principais objectivos da dupla. Sobretudo aos fim-de-semana de manhã, as cadeiras enchem-se de clientes já habituais, vizinhos que foram passando a palavra. Vêm eles e os seus amigos de quatro patas, sempre bem-vindos por estas bandas.

"Toda a curadoria, desde o café até à loja, é realmente feita com muito carinho, porque para a gente é bem mais que um negócio. O nome Tarô, em japonês, significa primeiro filho. Para a gente, Tarô é meio que um filho. Lisboa é uma cidade muito cosmopolita, tem muito para oferecer. Mesmo estando em um lugar super turístico, a gente queria criar um lugar com cara de casa e com possibilidade de encontros. Então, trabalhamos o máximo possível com o público português, mas também com quem migrou e está aqui fazendo arte", continua Luis Junior.

Nas estantes da loja, o que vemos resulta de uma open call inicial, à qual responderam artistas e artesãos de diferentes áreas. Ainda assim, a cerâmica predomina, obedecendo sempre a uma curadoria pessoal e afectiva do casal, reflexo dos laços já estabelecidos na cidade e que pretende dar montra a autores de várias procedências. "A gente já está no meio de Alfama, cheio de lojas de souvenirs. Realmente queriamos trazer alguma coisa que fosse única, que valorizasse esse olhar artístico, esse ponto de vista individual de cada artista", acrescenta. Além da cerâmica manual de vários autores, há também ilustração, joalharia, moda (estas duas últimas, áreas que querem ver crescer) e até uma linha própria de velas perfumadas.

A cafetaria surge como extensão da loja. Sem refeições preparadas no local, a carta assenta numa selecção de pastelaria, da responsabilidade da La Bulle Patisserie. Há croissants, tostas e focaccia (3,50€-8,50€), entradas à base de queijos e presunto (15€-20€), café fornecido pela Sargento Martinho (1,80€-5€) e uma carta de vinhos onde brilham os MUR MUR e SUD, ambos portugueses (4€/20€-8€/35€).

Enquanto isso, no andar de cima, tatua-se. O estúdio é composto por seis estações, onde trabalham sete tatuadores residentes, mas também convidados internacionais de passagem por Lisboa. Numa localização como esta, convém estar preparado para tudo, até para quem decide fazer uma tatuagem no calor do momento. "Hoje em dia, existe uma tendência muito forte que é a tatuagem como souvenir. Muita gente não está interessada em ter um íman de geladeira. As pessoas se tatuam para lembrar dessa viagem", resume. Para responder aos walk-ins, existe uma selecção de flash tattos – azulejos e eléctricos incluídos – prontas a gravar na pele. Se quiser marcar, trocar ideias e demorar-se mais no processo, os tatuadores também são todos ouvidos.

Os planos para o futuro implicam aumentar ainda mais o corrupio que aqui se vive. Isto através de uma agenda de workshops, entre outras actividades, que permitam envolver a comunidade e aproximá-la dos projectos e criativos que aqui têm lugar. Afinal, estamos em Alfama, um bairro que sabe o que é boa vizinhança.

Rua dos Cegos, 30A (Alfama). 92 774 8334. Ter-Sex 10.00-20.00, Sáb-Dom 10.00-16.00

