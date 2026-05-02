Com visitas e sessões de jardinagem, vêm aí dois fins-de-semana de Jardins Abertos

O programa inclui visitas a 20 espaços verdes da cidade (cinco deles novos) e dezenas de actividades para todas as idades. A participação é gratuita.

Maio é mês de Jardins Abertos. Nos dias 23, 24, 30 e 31 de Maio, o programa volta a convidar o público a entrar em jardins e espaços verdes de Lisboa, seja em visitas guiadas ou visitas livres e, assim, ficar a conhecer melhor e valorizar o património verde da cidade. Entre palácios, hortas comunitárias, florestas urbanas e projectos de vizinhança, o programa é totalmente gratuito.

Há cinco novos espaços para conhecer este ano – o Jardim Comunitário da Escola Gil Vicente, o Jardim da Liga para a Protecção da Natureza, ao Bairro da Bela Flor, a Quinta do Ferro e a Rua Cidade de Manchester, num total 20 locais. A lista volta a incluir jóias roteiro verde da cidade, como é o caso da Estufa Fria, do Jardim Gulbenkian, do Parque Florestal de Monsanto e do Parque Botânico do Monteiro-Mor, mas também lugares nem sempre visitáveis, como o Jardim do Tribunal Constitucional e o Jardim da Procuradoria Geral da República.

Durante os quatro dias de Jardins Abertos, as oficinas prometem ocupar o público determinado a pôr as mãos na massa. Haverá sessões dedicadas à permacultura urbana, à fotografia de jardim, compostagem, pintura, desenho e plantas aromáticas.

O programa inclui ainda actividades para famílias. O Meu Primeiro Herbário, Construção de Terrários, Missão Polinizadores e Os Óculos Mágicos do Jardineiro são algumas das sessões propostas para envolver os mais pequenos e as respectivas famílias nestes dias dedicados aos espaços verdes em meio urbano.

Outro dos destaques do alinhamento deste ano é o evento de encerramento. Tempo de Primavera será uma refeição partilhada ao fim da tarde, preparada pela dupla Joy Food, formada por Alice Artur e Joana Trindade Bento.

Todas as actividades são gratuitas e não exigem inscrição prévia, ainda que tenham um número máximo de participantes. A participação é garantida por ordem de chegada. Pode consultar todos os detalhes do programa no site dos Jardins Abertos.

Vários locais e horários. Sáb-Dom 23-24, 30-31 Maio. Entrada livre

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