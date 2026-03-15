Comboio Literário parte de Lisboa rumo ao Alentejo

É já em Maio que o primeiro Comboio Literário parte rumo ao Alentejo. Entre os dias 9 e 10, as históricas carruagens Schindler são ponto de encontro entre leitores e autores. “Não vamos querer programar tudo. Vamos deixar as coisas acontecerem, deixar que as conversas surjam”, resumiu esta sexta-feira, 13 de Março, David Lopes, administrador do grupo Leya, na apresentação desta iniciativa, em parceria com a CP – Comboios de Portugal e o apoio da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo e das autarquias que integram o itinerário.

A inspiração vem directamente dos livros. Palco de narrativas marcantes, de Um Crime no Expresso do Oriente, de Agatha Christie, até Uma Aventura no Comboio, de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, o comboio – “o transporte literário por excelência” – assume-se como cenário privilegiado para a construção de atmosferas poéticas e ficcionais. “Um meio de transporte suficientemente rápido para nos levar do ponto A ao ponto B, mas suficientemente lento para que as pessoas se conheçam e possam conversar”, reforçou David Lopes, que destacou também a participação de mais de uma dezena de autores.

Domingos Amaral, Francisco Moita Flores, Isabela Figueiredo, Rodrigo Guedes de Carvalho, Luísa Sobral, Ângelo Delgado, Carla Louro, Daniel Sampaio, João de Melo, João Fernando Ramos, João Pinto Coelho, Maria João Lopo de Carvalho, Patrícia Portela, Pedro Chagas Freitas, Susana Amaro Velho, Hugo van der Ding e a vencedora do Prémio Camões em 2025, a historiadora e poetisa Ana Paula Tavares, são os convidados já confirmados desta primeira edição.

A partida está marcada para 9 de Maio, às 10.00, a partir da estação de Santa Apolónia, em Lisboa. A chegada a Évora acontece no próprio dia em que se assinala o encerramento da Feira do Livro na cidade que, em 2027, será Capital Europeia da Cultura – aí, o programa inclui desde um percurso pedonal até à Sé a um jantar literário no Hotel Vila Galé Évora. Ainda antes, pelo caminho, está prevista uma paragem na estação de Casa Branca, onde vão ser entregues Bibliotecas LeYa para as autarquias que integram o percurso.

No dia seguinte, 10 de Maio, o comboio volta a partir, desta vez às 09.00, rumo a Vila Viçosa, para uma visita ao paço e um almoço a convite da Câmara Municipal, antes do regresso a Lisboa. “Vamos a Vila Viçosa com o apoio da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, para que possamos descobrir a imensidão de memória e de história que o Paço nos dá”, antecipou David Lopes. Já o presidente da CP, Pedro Moreira, espera que o tempo a bordo possa também ser de fruição: “Hoje em dia, as pessoas têm uma vida muito ocupada, têm uma família e filhos. Sobram poucos momentos para a leitura. E o comboio é propício. Mas este vai ser especial. Para além dos livros, tem os autores a bordo. E estou convicto que quem experimentar esta viagem, este programa, vai querer repetir em anos que se seguirem também.”

Presente na apresentação, o presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, José Santos, destacou o contributo da literatura para a “diversificação da oferta cultural e turística”, revelando a intenção de lançar produtos de turismo literário, em articulação com municípios e empresas de alojamento, “um projecto pioneiro em Portugal”, que se irá estrear no Alentejo até ao final do ano.

Os bilhetes, já à venda no site da LeYa e na BOL, custam entre 200€ e 230€, consoante a modalidade de alojamento escolhida, em quarto duplo ou individual, respectivamente. O valor inclui o seguro, as viagens, o acesso integral ao programa previsto, incluindo três refeições (dois almoços e um jantar), e uma noite no Hotel Vila Galé Évora, com pequeno-almoço incluído.

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