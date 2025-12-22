Comboios de Portugal: há novos preços a partir de Janeiro

Todos os serviços CP vão sofrer um aumento médio de 2,26% a partir do dia 1 de Janeiro. Já pode consultar as novas tabelas.

No próximo 1 de Janeiro, vão entrar em vigor novos preços para todos os serviços da Comboios de Portugal (CP), com um aumento médio de 2,26%. A novidade foi anunciada pela empresa esta segunda-feira, 22 de Dezembro, e já é possível consultar online as novas tabelas.

Em Lisboa, um bilhete inteiro nos Comboios Urbanos, por exemplo, passará a custar entre 1,50€ (1 zona) e 3,90€ (8 zonas), mais cinco e dez cêntimos, respectivamente, que este ano. Já a assinatura de 30 dias, passa de 29,75€ (1 zona) e 31,65€ (2 zonas) para 30,45€ e 32,35€, respectivamente – para os jovens passa de 22,30€ e 23,75€ para 22,85€ e 24,25€.

É possível consultar todas as alterações no comunicado partilhado no site da CP, que garante que o preço do Passe Ferroviário Verde e dos passes Navegante e Andante não terão qualquer alteração.

