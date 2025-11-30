Começar o ano a correr em Lisboa? Sim, mas não para apanhar o autocarro

A 7 de Janeiro, realiza-se a Grande Corrida de Ano Novo de Santa Maria Maior, com partida e chegada na Praça do Comércio. São 10 quilómetros, sempre a aquecer.

O primeiro domingo do ano é para correr. Pelo menos é o que acreditam os organizadores deste evento de desporto amador, que envolve três provas: a Kids Race, uma corrida de 400 metros (à volta da Praça do Comércio) para quem tiver até 12 anos; a corrida de 10 quilómetros, para maiores de 18 anos; e uma caminhada de 5 quilómetros, para todos. A Grande Corrida de Ano Novo de Santa Maria Maior acontece no dia 7 de Dezembro, a partir das 09.30, e o período de inscrições está aberto.

Com partida e chegada na Praça do Comércio, "a prova convida ao encontro com a cidade – com as suas ruas antigas, a sua abertura ao rio e passagem pelos locais mais simbólicos da capital", mas também é um momento para juntar famílias, atletas, caminhantes, vizinhos e visitantes. O percurso contempla pontos como a Rua da Betesga, a Praça da Figueira, a Rua da Prata, a Calçada de São Francisco ou os Restauradores.

Praça do Comércio (Baixa). 7 Dez (dom), 09.30. 4€-15€

