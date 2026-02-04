Comemorações do Ano Novo Chinês levam desfile, comida e espectáculos a Arroios

O cortejo que assinala o início do Ano do Cavalo está marcado para o sábado de 14 de Fevereiro. Feira e programação cultural prolongam-se até domingo.

Já é hábito: os festejos que marcam a entrada no novo ano chinês realizam-se em Arroios, com a Alameda Dom Afonso Henriques no centro da festa. A chegada do Ano do Cavalo celebra-se a 14 e 15 de Fevereiro (sábado e domingo), tendo como arranque o tradicional desfile pela Avenida Almirante Reis, desde a Igreja dos Anjos (às 10.00) até à Fonte Luminosa da Alameda, onde estará um palco pronto a acolher vários espectáculos ao longo do fim-de-semana.

Com programação até às 17.00, os dois dias contarão com gastronomia tradicional chinesa, várias actuações e manifestações culturais associadas ao novo ciclo e uma feira de artesanato e objectos tradicionais, pode ler-se na página da Junta de Freguesia de Arroios.

