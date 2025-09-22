Comer fora em Lisboa é mais caro do que na maioria da Europa

A conclusão é da revista internacional ‘Chef’s Pencil’, que comparou o custo de refeições em restaurantes, café e cerveja com os salários locais em 177 cidades de todo o mundo.

Lisboa e Porto estão entre as cidades onde comer fora mais pesa no orçamento familiar, segundo a revista internacional Chef’s Pencil, que comparou o custo de refeições, café e cerveja com os salários locais em 177 cidades de todo o mundo.

Gastar 30€, 50€ ou até 100€ num restaurante é caro? “Como a maioria das coisas na vida, a resposta é relativa – depende de onde está, do tipo de restaurante que visita e do que pode pagar confortavelmente”, escreve a publicação, fundada em 2009 pelo chef holandês Paul Hegeman. Para o estudo, a revista analisou sobretudo dados relativos a restaurantes de gama média, considerados “os estabelecimentos gastronómicos mais comuns” e, por isso, “um dos melhores indicadores do custo de comer fora numa cidade”.

A análise foi feita a partir de dados da Numbeo, uma base de dados colaborativa, que acompanha o custo de vida e os salários no mundo. “Apesar de não ser tão rigorosa quanto as estatísticas oficiais, é uma ferramenta valiosa para identificar tendências globais”, lê-se no artigo da Chef’s Pencil.

O critério foi simples: medir a acessibilidade comparando o preço de uma refeição de três pratos com o salário líquido médio mensal em cada cidade. Os resultados revelam contrastes significativos. Em 26 cidades – sobretudo nos Estados Unidos e no Leste Asiático (Japão, China e Coreia do Sul) – essa refeição representa apenas 1% ou menos do rendimento. Na Europa, a Suíça lidera: Berna, Zurique e Genebra estão entre os locais mais acessíveis para comer fora. No extremo oposto surgem Caracas, na Venezuela, e Lagos, na Nigéria, classificadas como as cidades menos acessíveis do mundo.

E Portugal? Lisboa surge em 119.º lugar no ranking global: uma refeição de três pratos num restaurante de gama média (30€ por pessoa) corresponde a 2,2% do salário médio mensal (1340€). O Porto apresenta resultados semelhantes, ocupando a 116.ª posição. Para comparação, Berlim está em 34.º, Madrid em 69.º e Roma em 97.º. Quanto mais para baixo estiver uma cidade na tabela, menos acessível é.

Com os valores em dólares, o estudo incluiu também o custo do café e da cerveja. Em Lisboa, um cappuccino (2,55€, na conversão de dólares para euros à data da publicação) equivale a 0,2% do salário, enquanto dez cervejas por mês (3,35€ cada) representam 1,6%. No Porto, o cappuccino é mais barato (1,95€), mas a cerveja, apesar de custar ligeiramente menos (3,15€), consome 2,6% do rendimento.

A lista completa – disponível online – apresenta ainda dados sobre refeições baratas (cheap eats). Em Lisboa, uma refeição simples (13,85€) consome 1,1% do salário médio mensal, colocando a capital no 114.º lugar. Singapura lidera esta tabela: uma refeição económica custa em média apenas 7,90€.

