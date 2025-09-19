Como é viver em Lisboa? Conte-nos tudo, tim-tim por tim-tim

A Time Out quer saber como é viver e trabalhar na cidade em 2025.

Comer bem, fazer uma noitada, ir ao teatro, a um bom concerto ou a uma exposição. Poder andar de transportes públicos, a pé, de bicicleta, ao ar livre, estar perto da natureza. O que faz de uma cidade uma grande cidade? E o que o faz feliz, a si, a viver e a trabalhar na cidade?

Queremos que nos conte tudo sobre a vida em Lisboa em 2025 – e prometemos que não contamos a ninguém. Ou melhor, prometemos contar a toda a gente, mas só depois de embrulhar todas as respostas e perceber se (e como) Lisboa e os lisboetas fazem os leitores da Time Out felizes.

Se quiser participar, basta clicar aqui e dar-nos pouco mais de cinco minutos do seu tempo. Vá lá, Lisboa merece.

