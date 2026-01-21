Companhia aérea europeia vai permitir que passageiros paguem para ter lugar vazio ao lado

A low-cost Wizz Air revelou que os seus passageiros vão poder pagar mais para manter o lugar do meio livre.

Quanto vale o seu espaço pessoal? Não em abstrato – estamos mesmo a falar de dinheiro, euros, de quanto está disposto a pagar para manter estranhos à distância?

É essa a pergunta que a Wizz Air está a lançar, depois de revelar que alguns passageiros vão poder manter vazio o lugar ao seu lado, durante todo o voo. Mas, como quase tudo nas low-cost, isso tem um preço.

Para sequer ter acesso a essa opção, tem primeiro de escolher a opção “Wizz Class” por 50€ no momento da reserva. Pense nisso como uma espécie de classe executiva sem toalhinhas quentes nem assentos confortáveis, mas que permite embarcar primeiro, receber um snack gratuito e levar uma mala de cabine grande. É semelhante ao Speedy Boarding da EasyJet ou ao Priority da Ryanair.

A diferença é que a Wizz Class traz um extra exclusivo: a possibilidade de reservar o lugar ao lado por um preço reduzido, desde que escolha um lugar de corredor ou da janela. O valor exacto para manter o lugar do meio vazio varia consoante a procura e acresce ao preço do bilhete e aos 50€ da prioridade.

Para aceder à Wizz Class ainda tem de ter feito upgrade para Wizz Plus ou Wizz Smart (sim, também ficámos confusos), o que transforma o lugar vazio num upgrade de um upgrade de um upgrade. Ou seja, começa a ficar caro, e ligeiramente labiríntico, muito depressa.

Ainda assim, um inquérito de 2023 a passageiros aéreos mostrou que quase metade estaria disposta a pagar por mais espaço, por isso, para alguns, o preço pode compensar.

A Wizz Air não é a primeira a capitalizar o nosso lado mais antissocial. No início deste ano, a Virgin Australia anunciou uma medida semelhante, com a diferença de que os clientes licitam pelos lugares vazios em vez de os comprarem directamente. O valor base começa nos 30 dólares australianos (cerca de 17€), e quem der mais fica com esse precioso espaço para os cotovelos.

A Lufthansa vai ainda mais longe, oferecendo uma “sleepers row”, ou seja, a possibilidade de reservar três lugares só para uma pessoa. A companhia fornece ainda um pequeno colchão e uma manta para garantir um bom descanso. Isso pode custar até 229€ por trajecto.

A Wizz Class só estará disponível em voos entre Budapeste, Bucareste Otopeni, Londres Luton, Londres Gatwick, Roma Fiumicino e Varsóvia.

✈️ Mais viagens: guias e notícias para as melhores escapadinhas

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn