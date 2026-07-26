Companhia aérea lança apoios de cabeça “revolucionários” para a classe económica

Dormir uma sesta em voos quando se está num assento apertado sempre foi desconfortável – até agora. A Emirates começou a mudar essa experiência.

Pensávamos que já se tinham tentado todas as formas possíveis de maximizar os parcos níveis de conforto nas cabines da classe económica. No último ano, as companhias aéreas anunciaram de tudo, desde zonas de bem-estar a opções para “dormir na horizontal” e até cápsulas de sono.

No entanto, a Emirates acaba de anunciar a implementação dos apoios de cabeça U-Dream, considerados “revolucionários”, que já estão presentes em três dos seus Airbus A350 e que estarão implementados em toda a frota até ao final de 2026.

Os planos também incluem instalá-los nos A380 e Boeing 777 remodelados da companhia aérea a partir do início do próximo ano.

O que são os apoios de cabeça U-Dream?

A ideia é apoiar a cabeça do passageiro tanto com um encosto como com abas flexíveis de cada lado, evitando que a cabeça caia de um lado para o outro. Dê uma vista de olhos abaixo.

Imagem: Emirates O apoio de cabeça U-Dream

Imagem: Emirates O apoio de cabeça U-Dream

Imagem: Emirates O apoio de cabeça U-Dream

“Encontrámos uma forma de melhorar significativamente o conforto dos passageiros da classe económica, especialmente daqueles que viajam em longo curso”, afirmou Tim Clark, presidente da Emirates Airline, à Euronews. “O U-Dream muda as regras do jogo se a pessoa quiser dormir – ao apoiar o pescoço na íntegra. Não são precisas mais almofadas de pescoço.”

É sempre bom ter menos um artigo para pôr na mala, não é?

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