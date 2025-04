Concerto na Nova celebra a liberdade com Zeca Afonso, José Mário Branco e Chico Buarque

© Escola Artística de Música do Conservatório Nacional Facebook | Escola Artística de Música do Conservatório Nacional

Evento a 24 de Abril vai juntar o Coro do Conservatório Nacional, o Musaico e o Ensemble e Orquestra de Jazz do Conservatório Nacional.

Na véspera do 25 de Abril, a Universidade Nova apresenta As Portas que Abril Abriu, um concerto que junta em palco o Coro do Conservatório Nacional, o Musaico e o Ensemble e Orquestra de Jazz do Conservatório Nacional. Estes grupos vão fazer um tributo musical a nomes incontornáveis da canção de intervenção como José Afonso, José Mário Branco e Chico Buarque.

O evento – que pede o nome emprestado à canção de Ary dos Santos – acontece a 24 de Abril, às 18.30, no Auditório da Reitoria, e promete evocar as canções que se manifestaram contra o regime ditatorial português e brasileiro, como "Grândola, Vila Morena" ou "Construção".

A entrada faz-se por bilhete/donativo (3€), sendo gratuita para menores de 12 anos. Os bilhetes podem ser adquiridos até às 13.00 de dia 24, na EAMCN (Bloco 2 – PBX), e também uma hora antes do concerto, no local, sujeito à lotação da sala.

Neste espectáculo, o Coro Geral do Conservatório Nacional une-se à Orquestra de Jazz do Conservatório Nacional, numa colaboração entre os departamentos de Classes de Conjunto e de Jazz. “Através de um programa centrado na liberdade e na memória colectiva, este concerto propõe um encontro de linguagens musicais bastante diferentes, homenageando os valores de Abril e sublinhando a importância da expressão artística como veículo de cidadania e participação democrática”, escreve a organização.

O concerto conta com o apoio da Universidade Nova de Lisboa e destina-se a maiores de 3 anos.

Auditório da Reitoria da Universidade Nova. 24 Abr (Qui). 18.30. 3€

