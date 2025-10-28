Confeitaria Vitória: na Estefânia, o clássico do bolo-rei fechou portas

Rumores começaram a circular no início de Outubro e à porta surgiram dois avisos: um justificando o fecho com o descanso do pessoal e outro, a seguir, com obras.

Era uma pastelaria tradicional de fabrico próprio, com uma grande variedade de bolos, das miniaturas aos de aniversário, e com refeições diárias a preços acessíveis, cobiçadas pelos trabalhadores e moradores da zona da Estefânia. Famoso e causa de filas pela altura do Natal era o bolo-rei, de "fabrico especial", como ainda consta no toldo azul da pastelaria do Largo da Estefânia, que fechou portas este mês de Outubro. "Informamos que vamos fechar para realização de obras", pode ler-se na folha A4 afixada na porta já depois de um outro papel ter anunciado que a pastelaria reabriria após uma pausa para descanso do pessoal: primeiro a 13 de Outubro, depois a 19 e, por fim, a 25.

A Confeitaria Vitória não reabriu e, na zona, circulam rumores de que no local vai abrir um restaurante de fast-food, de uma conhecida marca de Miami, a Burger King. Embora numa plataforma de ofertas de emprego a mesma marca tenha divulgado um anúncio de procura de profissionais para integrar um futuro Burger King da Estefânia, a marca, contactada pela Time Out, preferiu não confirmar a localização exacta da nova loja, que tem expandido a sua presença em Lisboa.

"É uma pena, mas parece que os donos já não queriam continuar... Era um ponto de encontro para nós e uma pastelaria com os melhores bolos da zona, sem dúvida alguma. Para além das diárias... As pessoas vinham cá muito para almoçar", declara à Time Out Alice Pereira, moradora do bairro. Do menu faziam parte frequentemente clássicos como o cozido à portuguesa, o bacalhau frito ou as farófias.

Também nas redes sociais são várias as pessoas a lamentar a situação. "Mais um belíssimo restaurante e pastelaria que se perde", "Estamos a deixar 'morrer' a nossa cidade", dizem uns. "Era o ponto de encontro nos anos 60/70 de grandes jogadores na época do Belenenses", recordam outros.

