Conheça os resultados da primeira volta das presidenciais em Lisboa, freguesia a freguesia

Em Lisboa, os resultados da primeira volta das eleições presidenciais, que aconteceu este domingo, 18 de Janeiro, posicionaram António José Seguro como o candidato favorito, com 35,15% dos votos, João Cotrim de Figueiredo em segundo lugar, com 22,79%, e, em terceiro, André Ventura, 14,41%, criando dissonância com a distribuição de votos a nível nacional, que leva o ex-secretário-geral do Partido Socialista e o líder do Chega a disputar uma segunda volta, a 8 de Fevereiro.
Olhando para o mapa das 24 freguesias, Seguro sobressaiu em 21, conseguindo os melhores resultados em Arroios (40,35%) e São Vicente (40,04%). Já Cotrim de Figueiredo saiu vencedor nas freguesias das Avenidas Novas (32,64%), Belém (32,17%) e Estrela (34,22%).
O candidato com mais humor desta primeira volta, Manuel João Vieira, ficou à frente de Jorge Pinto em todas as freguesias, chegando a 2,18% (a percentagem mais alta) dos votos em São Vicente e ultrapassando Catarina Martins em São Domingos de Benfica, por dez votos.
Conheça os resultados de cada candidato nas 24 freguesias de Lisboa
Ajuda
- António José Seguro - 38,34%
- André Ventura - 18,10%
- João Cotrim de Figueiredo - 15,57%
- Henrique Gouveia e Melo - 11,58%
- Luís Marques Mendes - 8,07%
- António Filipe - 3,23%
- Catarina Martins - 2,31%
- Manuel João Vieira - 1,63%
- Jorge Pinto - 0,93%
- André Pestana da Silva - 0,16%
- Humberto Correia - 0,08%
Alcântara
- António José Seguro - 37,83%
- João Cotrim de Figueiredo - 21,93%
- André Ventura - 14,18%
- Henrique Gouveia e Melo - 10,60%
- Luís Marques Mendes - 8,31%
- António Filipe - 2,68%
- Catarina Martins - 1,94%
- Manuel João Vieira - 1,49%
- Jorge Pinto - 0,95%
- André Pestana da Silva - 0,06%
- Humberto Correia - 0,03%
Alvalade
- António José Seguro - 35,17%
- João Cotrim de Figueiredo - 28,12%
- Luís Marques Mendes - 10,17%
- André Ventura - 9,99%
- Henrique Gouveia e Melo - 9,90%
- António Filipe - 2,23%
- Manuel João Vieira - 1,79%
- Catarina Martins - 1,79%
- Jorge Pinto - 0,73%
- André Pestana da Silva - 0,06%
- Humberto Correia - 0,05%
Areeiro
- António José Seguro - 34,45%
- João Cotrim de Figueiredo - 27,91%
- Henrique Gouveia e Melo - 10,46%
- Luís Marques Mendes - 10,38%
- André Ventura - 10,17%
- António Filipe - 2,12%
- Catarina Martins - 2,11%
- Manuel João Vieira - 1,59%
- Jorge Pinto - 0,69%
- André Pestana da Silva - 0,08%
- Humberto Correia - 0,04%
Arroios
- António José Seguro - 40,35%
- João Cotrim de Figueiredo - 19,12%
- André Ventura - 11,20%
- Henrique Gouveia e Melo - 9,95%
- Luís Marques Mendes - 8,38%
- Catarina Martins - 3,87%
- António Filipe - 3,72%
- Manuel João Vieira - 2,05%
- Jorge Pinto - 1,21%
- André Pestana da Silva - 0,11%
- Humberto Correia - 0,05%
Avenidas Novas
- João Cotrim de Figueiredo - 32,64%
- António José Seguro - 31,42%
- Luís Marques Mendes - 10,30%
- André Ventura - 10,15%
- Henrique Gouveia e Melo - 9,98%
- António Filipe - 1,81%
- Catarina Martins - 1,69%
- Manuel João Vieira - 1,38%
- Jorge Pinto - 0,52%
- André Pestana da Silva - 0,08%
- Humberto Correia - 0,03%
Beato
- António José Seguro - 35,37%
- André Ventura - 21,44%
- João Cotrim de Figueiredo - 13,33%
- Henrique Gouveia e Melo - 13,24%
- Luís Marques Mendes - 7,88%
- António Filipe - 3,04%
- Catarina Martins - 2,74%
- Manuel João Vieira - 1,89%
- Jorge Pinto - 0,82%
- André Pestana da Silva - 0,20%
- Humberto Correia - 0,05%
Belém
- João Cotrim de Figueiredo - 32,17%
- António José Seguro - 29,75%
- Luís Marques Mendes - 11,85%
- Henrique Gouveia e Melo - 11,73%
- André Ventura - 9,69%
- António Filipe - 1,75%
- Catarina Martins - 1,38%
- Manuel João Vieira - 1,08%
- Jorge Pinto - 0,52%
- André Pestana da Silva - 0,05%
- Humberto Correia - 0,03%
Benfica
- António José Seguro - 38,19%
- João Cotrim de Figueiredo - 18,89%
- André Ventura - 13,95%
- Henrique Gouveia e Melo - 13,12%
- Luís Marques Mendes - 8,88%
- António Filipe - 2,27%
- Catarina Martins - 2,07%
- Manuel João Vieira - 1,74%
- Jorge Pinto - 075%
- André Pestana da Silva - 0,09%
- Humberto Correia - 0,03%
Campo de Ourique
- António José Seguro - 34,62%
- João Cotrim de Figueiredo - 26,11%
- André Ventura - 11,90%
- Henrique Gouveia e Melo - 10,09%
- Luís Marques Mendes - 9,97%
- Catarina Martins - 2,46%
- António Filipe - 2,32%
- Manuel João Vieira - 1,73%
- Jorge Pinto - 0,78%
- André Pestana da Silva - 0,12%
- Humberto Correia - 0,02%
Campolide
- António José Seguro - 33,83%
- João Cotrim de Figueiredo - 23,39%
- André Ventura - 15,73%
- Henrique Gouveia e Melo - 11,67%
- Luís Marques Mendes - 8,68%
- António Filipe - 2,23%
- Catarina Martins - 1,94%
- Manuel João Vieira - 1,65%
- Jorge Pinto - 0,68%
- André Pestana da Silva - 0,13%
- Humberto Correia - 0,08%
Carnide
- António José Seguro - 33,97%
- João Cotrim de Figueiredo - 21,87%
- André Ventura - 16,18%
- Henrique Gouveia e Melo - 12,61%
- Luís Marques Mendes - 9,64%
- Catarina Martins - 1,88%
- António Filipe - 1,65%
- Manuel João Vieira - 1,37%
- Jorge Pinto - 0,62%
- André Pestana da Silva - 0,20%
- Humberto Correia - 0,03%
Estrela
- João Cotrim de Figueiredo - 34,22%
- António José Seguro - 29,53%
- André Ventura - 11,43%
- Luís Marques Mendes - 10,52%
- Henrique Gouveia e Melo - 8,67%
- António Filipe - 1,79%
- Catarina Martins - 1,61%
- Manuel João Vieira - 1,58%
- Jorge Pinto - 0,52%
- André Pestana da Silva - 0,08%
- Humberto Correia - 0,04%
Lumiar
- António José Seguro - 34,18%
- João Cotrim de Figueiredo - 28,70%
- Henrique Gouveia e Melo - 10,80%
- Luís Marques Mendes - 10,55%
- André Ventura - 10,35%
- Catarina Martins - 1,76%
- António Filipe - 1,71%
- Manuel João Vieira - 1,27%
- Jorge Pinto - 0,54%
- André Pestana da Silva - 0,10%
- Humberto Correia - 0,04%
Marvila
- António José Seguro - 33,50%
- André Ventura - 31,21%
- Henrique Gouveia e Melo - 12,55%
- João Cotrim de Figueiredo - 9,56%
- Luís Marques Mendes - 6,51%
- Catarina Martins - 2,40%
- António Filipe - 1,92%
- Manuel João Vieira - 1,30%
- Jorge Pinto - 0,76%
- André Pestana da Silva - 0,22%
- Humberto Correia - 0,07%
Misericórdia
- António José Seguro - 38,07%
- João Cotrim de Figueiredo - 19,78%
- André Ventura - 12,64%
- Henrique Gouveia e Melo - 10,10%
- Luís Marques Mendes - 9,84%
- Catarina Martins - 3,39%
- António Filipe - 3,06%
- Manuel João Vieira - 2,08%
- Jorge Pinto - 0,87%
- André Pestana da Silva - 0,11%
- Humberto Correia - 0,07%
Olivais
- António José Seguro - 35,42%
- André Ventura - 18,47%
- João Cotrim de Figueiredo - 17,48%
- Henrique Gouveia e Melo - 13%
- Luís Marques Mendes - 8,10%
- António Filipe - 2,57%
- Catarina Martins - 2,48%
- Manuel João Vieira - 1,51%
- Jorge Pinto - 0,80%
- André Pestana da Silva - 0,14%
- Humberto Correia - 0,03%
Parque das Nações
- António José Seguro - 33,44%
- João Cotrim de Figueiredo - 24,48%
- André Ventura - 13,15%
- Henrique Gouveia e Melo - 11,13%
- Luís Marques Mendes - 9,44%
- Catarina Martins - 1,75%
- António Filipe - 1,56%
- Manuel João Vieira - 1,35%
- Jorge Pinto - 0,57%
- André Pestana da Silva - 0,11%
- Humberto Correia - 0,02%
Penha de França
- António José Seguro - 39,42%
- André Ventura - 16,06%
- João Cotrim de Figueiredo - 13,57%
- Henrique Gouveia e Melo - 12,12%
- Luís Marques Mendes - 7,76%
- Catarina Martins - 4,11%
- António Filipe - 3,60%
- Manuel João Vieira - 2,04%
- Jorge Pinto - 1,14%
- André Pestana da Silva - 0,15%
- Humberto Correia - 0,05%
Santa Clara
- António José Seguro - 34,74%
- André Ventura - 18,10%
- João Cotrim de Figueiredo - 14,29%
- Henrique Gouveia e Melo - 10,79%
- Luís Marques Mendes - 7,68%
- Catarina Martins - 2,16%
- António Filipe - 1,48%
- Manuel João Vieira - 1,13%
- Jorge Pinto - 0,73%
- André Pestana da Silva - 0,13%
- Humberto Correia - 0,04%
Santa Maria Maior
- António José Seguro - 38,44%
- André Ventura - 17,86%
- João Cotrim de Figueiredo - 13,73%
- Henrique Gouveia e Melo - 11,12%
- Luís Marques Mendes - 7,52%
- António Filipe - 5,32%
- Catarina Martins - 3,23%
- Manuel João Vieira - 1,93%
- Jorge Pinto - 0,64%
- André Pestana da Silva - 0,11%
- Humberto Correia - 0,05%
Santo António
- António José Seguro - 34,05%
- João Cotrim de Figueiredo - 28,14%
- Luís Marques Mendes - 11,12%
- André Ventura - 10,17%
- Henrique Gouveia e Melo - 9,11%
- António Filipe - 2,44%
- Catarina Martins - 2,17%
- Manuel João Vieira - 1,82%
- Jorge Pinto - 0,83%
- André Pestana da Silva - 0,08%
- Humberto Correia - 0,07%
São Domingos de Benfica
- António José Seguro - 34,51%
- João Cotrim de Figueiredo - 27,06%
- Henrique Gouveia e Melo - 11,81%
- Luís Marques Mendes - 11,30%
- André Ventura - 9,59%
- António Filipe - 2,06%
- Manuel João Vieira - 1,46%
- Catarina Martins - 1,42%
- Jorge Pinto - 0,70%
- André Pestana da Silva - 0,06%
- Humberto Correia - 0,03%
São Vicente
- António José Seguro - 40,04%
- André Ventura - 14,45%
- João Cotrim de Figueiredo - 13,25%
- Henrique Gouveia e Melo - 12,44%
- Luís Marques Mendes - 7,72%
- Catarina Martins - 4,39%
- António Filipe - 4,03%
- Manuel João Vieira - 2,18%
- Jorge Pinto - 1,27%
- André Pestana da Silva - 0,13%
- Humberto Correia - 0,10%
