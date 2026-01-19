Subscrever
Notícias

Conheça os resultados da primeira volta das presidenciais em Lisboa, freguesia a freguesia

Lisboa não foi reflexo do país na primeira volta das eleições, colocando António José Seguro e Cotrim de Figueiredo na linha da frente. Seguro conseguiu o melhor resultado em Arroios.

Rute Barbedo
Escrito por
Rute Barbedo
Jornalista
Arroios, Lisbon, colourful buildings
Photograph: Shutterstock
Em Lisboa, os resultados da primeira volta das eleições presidenciais, que aconteceu este domingo, 18 de Janeiro, posicionaram António José Seguro como o candidato favorito, com 35,15% dos votos, João Cotrim de Figueiredo em segundo lugar, com 22,79%, e, em terceiro, André Ventura, 14,41%, criando dissonância com a distribuição de votos a nível nacional, que leva o ex-secretário-geral do Partido Socialista e o líder do Chega a disputar uma segunda volta, a 8 de Fevereiro.

Olhando para o mapa das 24 freguesias, Seguro sobressaiu em 21, conseguindo os melhores resultados em Arroios (40,35%) e São Vicente (40,04%). Já Cotrim de Figueiredo saiu vencedor nas freguesias das Avenidas Novas (32,64%), Belém (32,17%) e Estrela (34,22%). 

O candidato com mais humor desta primeira volta, Manuel João Vieira, ficou à frente de Jorge Pinto em todas as freguesias, chegando a 2,18% (a percentagem mais alta) dos votos em São Vicente e ultrapassando Catarina Martins em São Domingos de Benfica, por dez votos.

Conheça os resultados de cada candidato nas 24 freguesias de Lisboa

Ajuda

  • António José Seguro - 38,34%
  • André Ventura - 18,10%
  • João Cotrim de Figueiredo - 15,57%
  • Henrique Gouveia e Melo - 11,58%
  • Luís Marques Mendes - 8,07%
  • António Filipe - 3,23%
  • Catarina Martins - 2,31%
  • Manuel João Vieira - 1,63%
  • Jorge Pinto - 0,93%
  • André Pestana da Silva - 0,16% 
  • Humberto Correia - 0,08%

Alcântara

  • António José Seguro - 37,83%
  • João Cotrim de Figueiredo - 21,93%
  • André Ventura - 14,18%
  • Henrique Gouveia e Melo - 10,60%
  • Luís Marques Mendes - 8,31%
  • António Filipe - 2,68%
  • Catarina Martins - 1,94%
  • Manuel João Vieira - 1,49%
  • Jorge Pinto - 0,95%
  • André Pestana da Silva - 0,06%
  • Humberto Correia - 0,03%

Alvalade

  • António José Seguro - 35,17%
  • João Cotrim de Figueiredo - 28,12%
  • Luís Marques Mendes - 10,17%
  • André Ventura - 9,99%
  • Henrique Gouveia e Melo - 9,90%
  • António Filipe - 2,23%
  • Manuel João Vieira - 1,79%
  • Catarina Martins - 1,79%
  • Jorge Pinto - 0,73%
  • André Pestana da Silva - 0,06% 
  • Humberto Correia - 0,05%

Areeiro

  • António José Seguro - 34,45%
  • João Cotrim de Figueiredo - 27,91%
  • Henrique Gouveia e Melo - 10,46%
  • Luís Marques Mendes - 10,38%
  • André Ventura - 10,17%
  • António Filipe - 2,12%
  • Catarina Martins - 2,11%
  • Manuel João Vieira - 1,59%
  • Jorge Pinto - 0,69%
  • André Pestana da Silva - 0,08% 
  • Humberto Correia - 0,04%

Arroios

  • António José Seguro - 40,35%
  • João Cotrim de Figueiredo - 19,12%
  • André Ventura - 11,20%
  • Henrique Gouveia e Melo - 9,95%
  • Luís Marques Mendes - 8,38%
  • Catarina Martins - 3,87%
  • António Filipe - 3,72%
  • Manuel João Vieira - 2,05%
  • Jorge Pinto - 1,21%
  • André Pestana da Silva - 0,11%
  • Humberto Correia - 0,05%

Avenidas Novas

  • João Cotrim de Figueiredo - 32,64%
  • António José Seguro - 31,42%
  • Luís Marques Mendes - 10,30%
  • André Ventura - 10,15%
  • Henrique Gouveia e Melo - 9,98%
  • António Filipe - 1,81%
  • Catarina Martins - 1,69%
  • Manuel João Vieira - 1,38%
  • Jorge Pinto - 0,52%
  • André Pestana da Silva - 0,08%
  • Humberto Correia - 0,03%

Beato

  • António José Seguro - 35,37%
  • André Ventura - 21,44%
  • João Cotrim de Figueiredo - 13,33%
  • Henrique Gouveia e Melo - 13,24%
  • Luís Marques Mendes - 7,88%
  • António Filipe - 3,04%
  • Catarina Martins - 2,74%
  • Manuel João Vieira - 1,89%
  • Jorge Pinto - 0,82%
  • André Pestana da Silva - 0,20% 
  • Humberto Correia - 0,05%

Belém

  • João Cotrim de Figueiredo - 32,17%
  • António José Seguro - 29,75%
  • Luís Marques Mendes - 11,85%
  • Henrique Gouveia e Melo - 11,73%
  • André Ventura - 9,69%
  • António Filipe - 1,75%
  • Catarina Martins - 1,38%
  • Manuel João Vieira - 1,08%
  • Jorge Pinto - 0,52%
  • André Pestana da Silva - 0,05%
  • Humberto Correia - 0,03%

Benfica

  • António José Seguro - 38,19%
  • João Cotrim de Figueiredo - 18,89%
  • André Ventura - 13,95%
  • Henrique Gouveia e Melo - 13,12% 
  • Luís Marques Mendes - 8,88%
  • António Filipe - 2,27%
  • Catarina Martins - 2,07%
  • Manuel João Vieira - 1,74%
  • Jorge Pinto - 075%
  • André Pestana da Silva - 0,09% 
  • Humberto Correia - 0,03%

Campo de Ourique

  • António José Seguro - 34,62%
  • João Cotrim de Figueiredo - 26,11%
  • André Ventura - 11,90%
  • Henrique Gouveia e Melo - 10,09%
  • Luís Marques Mendes - 9,97%
  • Catarina Martins - 2,46%
  • António Filipe - 2,32%
  • Manuel João Vieira - 1,73%
  • Jorge Pinto - 0,78%
  • André Pestana da Silva - 0,12%
  • Humberto Correia - 0,02%

Campolide

  • António José Seguro - 33,83%
  • João Cotrim de Figueiredo - 23,39%
  • André Ventura - 15,73%
  • Henrique Gouveia e Melo - 11,67%
  • Luís Marques Mendes - 8,68%
  • António Filipe - 2,23%
  • Catarina Martins - 1,94%
  • Manuel João Vieira - 1,65%
  • Jorge Pinto - 0,68%
  • André Pestana da Silva - 0,13%
  • Humberto Correia - 0,08%

Carnide

  • António José Seguro - 33,97%
  • João Cotrim de Figueiredo - 21,87%
  • André Ventura - 16,18%
  • Henrique Gouveia e Melo - 12,61% 
  • Luís Marques Mendes - 9,64%
  • Catarina Martins - 1,88%
  • António Filipe - 1,65%
  • Manuel João Vieira - 1,37%
  • Jorge Pinto - 0,62%
  • André Pestana da Silva - 0,20%
  • Humberto Correia - 0,03%

Estrela

  • João Cotrim de Figueiredo - 34,22%
  • António José Seguro - 29,53%
  • André Ventura - 11,43%
  • Luís Marques Mendes - 10,52%
  • Henrique Gouveia e Melo - 8,67%
  • António Filipe - 1,79%
  • Catarina Martins - 1,61%
  • Manuel João Vieira - 1,58%
  • Jorge Pinto - 0,52%
  • André Pestana da Silva - 0,08%
  • Humberto Correia - 0,04%

Lumiar

  • António José Seguro - 34,18%
  • João Cotrim de Figueiredo - 28,70%
  • Henrique Gouveia e Melo - 10,80%
  • Luís Marques Mendes - 10,55%
  • André Ventura - 10,35%
  • Catarina Martins - 1,76%
  • António Filipe - 1,71%
  • Manuel João Vieira - 1,27%
  • Jorge Pinto - 0,54%
  • André Pestana da Silva - 0,10%
  • Humberto Correia - 0,04%

Marvila

  • António José Seguro - 33,50%
  • André Ventura - 31,21%
  • Henrique Gouveia e Melo - 12,55%
  • João Cotrim de Figueiredo - 9,56% 
  • Luís Marques Mendes - 6,51%
  • Catarina Martins - 2,40%
  • António Filipe - 1,92%
  • Manuel João Vieira - 1,30%
  • Jorge Pinto - 0,76%
  • André Pestana da Silva - 0,22% 
  • Humberto Correia - 0,07%

Misericórdia

  • António José Seguro - 38,07%
  • João Cotrim de Figueiredo - 19,78%
  • André Ventura - 12,64%
  • Henrique Gouveia e Melo - 10,10%
  • Luís Marques Mendes - 9,84%
  • Catarina Martins - 3,39%
  • António Filipe - 3,06%
  • Manuel João Vieira - 2,08%
  • Jorge Pinto - 0,87%
  • André Pestana da Silva - 0,11%
  • Humberto Correia - 0,07%

Olivais

  • António José Seguro - 35,42%
  • André Ventura - 18,47%
  • João Cotrim de Figueiredo - 17,48%
  • Henrique Gouveia e Melo - 13%
  • Luís Marques Mendes - 8,10%
  • António Filipe - 2,57%
  • Catarina Martins - 2,48%
  • Manuel João Vieira - 1,51%
  • Jorge Pinto - 0,80%
  • André Pestana da Silva - 0,14%
  • Humberto Correia - 0,03%

Parque das Nações

  • António José Seguro - 33,44%
  • João Cotrim de Figueiredo - 24,48%
  • André Ventura - 13,15%
  • Henrique Gouveia e Melo - 11,13%
  • Luís Marques Mendes - 9,44%
  • Catarina Martins - 1,75%
  • António Filipe - 1,56%
  • Manuel João Vieira - 1,35%
  • Jorge Pinto - 0,57%
  • André Pestana da Silva - 0,11% 
  • Humberto Correia - 0,02%

Penha de França

  • António José Seguro - 39,42%
  • André Ventura - 16,06%
  • João Cotrim de Figueiredo - 13,57%
  • Henrique Gouveia e Melo - 12,12%
  • Luís Marques Mendes - 7,76%
  • Catarina Martins - 4,11%
  • António Filipe - 3,60%
  • Manuel João Vieira - 2,04%
  • Jorge Pinto - 1,14%
  • André Pestana da Silva - 0,15%
  • Humberto Correia - 0,05%

Santa Clara

  • António José Seguro - 34,74%
  • André Ventura - 18,10%
  • João Cotrim de Figueiredo - 14,29%
  • Henrique Gouveia e Melo - 10,79%
  • Luís Marques Mendes - 7,68%
  • Catarina Martins - 2,16%
  • António Filipe - 1,48%
  • Manuel João Vieira - 1,13%
  • Jorge Pinto - 0,73%
  • André Pestana da Silva - 0,13%
  • Humberto Correia - 0,04%

Santa Maria Maior

  • António José Seguro - 38,44%
  • André Ventura - 17,86%
  • João Cotrim de Figueiredo - 13,73%
  • Henrique Gouveia e Melo - 11,12%
  • Luís Marques Mendes - 7,52%
  • António Filipe - 5,32%
  • Catarina Martins - 3,23%
  • Manuel João Vieira - 1,93%
  • Jorge Pinto - 0,64%
  • André Pestana da Silva - 0,11%
  • Humberto Correia - 0,05%

Santo António

  • António José Seguro - 34,05%
  • João Cotrim de Figueiredo - 28,14%
  • Luís Marques Mendes - 11,12%
  • André Ventura - 10,17%
  • Henrique Gouveia e Melo - 9,11%
  • António Filipe - 2,44% 
  • Catarina Martins - 2,17%
  • Manuel João Vieira - 1,82%
  • Jorge Pinto - 0,83%
  • André Pestana da Silva - 0,08% 
  • Humberto Correia - 0,07%

São Domingos de Benfica

  • António José Seguro - 34,51%
  • João Cotrim de Figueiredo - 27,06%
  • Henrique Gouveia e Melo - 11,81%
  • Luís Marques Mendes - 11,30%
  • André Ventura - 9,59%
  • António Filipe - 2,06%
  • Manuel João Vieira - 1,46%
  • Catarina Martins - 1,42%
  • Jorge Pinto - 0,70%
  • André Pestana da Silva - 0,06% 
  • Humberto Correia - 0,03%

São Vicente

  • António José Seguro - 40,04%
  • André Ventura - 14,45%
  • João Cotrim de Figueiredo - 13,25%
  • Henrique Gouveia e Melo - 12,44%
  • Luís Marques Mendes - 7,72%
  • Catarina Martins - 4,39%
  • António Filipe - 4,03%
  • Manuel João Vieira - 2,18%
  • Jorge Pinto - 1,27%
  • André Pestana da Silva - 0,13%
  • Humberto Correia - 0,10%

