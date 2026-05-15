Controverso resort em ilha privada da Europa reabre este Verão

Depois de os habitantes de Sveti Stefan exigirem acesso às suas praias outrora privadas, o local deixou de receber hóspedes em 2021.

É um privilégio viver num lugar bonito, mas só se pudermos tirar o máximo partido do que ele tem para oferecer – e, como provaram os habitantes de Sveti Stefan, no Montenegro, isso nem sempre acontece.

A cidade insular, ligada ao continente montenegrino por uma estreita faixa de areia, é famosa pelo resort de luxo que, ao longo da sua história, já recebeu nomes como Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor e os Beckham.

Originalmente transformado num hotel na década de 1950 pelo governo jugoslavo, e convertido no Aman Sveti Stefan em 2009, o resort fechou portas há cinco anos quando a população local exigiu a utilização das praias da ilha, anteriormente reservadas apenas para o uso exclusivo dos hóspedes.

Agora, tem reabertura marcada para 1 de Julho, com duas das praias – a Praia de Sveti Stefan e a Praia do Rei – abertas ao público, e a outra – a Praia da Rainha, aninhada numa lagoa de sonho – acessível apenas a quem fez check-in no hotel.

A novidade surge após um acordo entre os arrendatários da ilha e o governo montenegrino, que passará a receber uma quota de 10% dos lucros, segundo o The Independent.

Sveti Stefan alberga também duas piscinas públicas (uma delas apenas para adultos) e três restaurantes: há comida italiana no Arva, antipasti e pratos ao estilo de taberna no Piazza, e o Cliff Pool Bar, cujo nome diz tudo.

Mais sobre o Aman Sveti Stefan

No total, o resort compreende 33 casas de campo individuais na ilha, todas com pedra que remonta ao século XV e vistas para o jardim ou para o mar. A maior tem piscina privada e banho turco, mas todos os hóspedes podem também usufruir da já mencionada Praia da Rainha, que acolhe o Aman Spa. Aqui, há uma piscina interior, quatro salas de tratamento e três áreas de hidroterapia com sauna, banho turco e piscina de água fria, além de um estúdio de yoga e pilates.

Mas não é tudo – o Aman Sveti Stefan inclui ainda oito suítes na Villa Miločer, no continente (seis no edifício principal, duas num anexo). Outrora um local de férias de Verão para a rainha Maria Karađorđević, este espaço abrirá as suas portas a 22 de Maio e assim permanecerá durante todo o ano, mas as casas de campo só estarão disponíveis sazonalmente.

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