Conventos de Lisboa abrem portas com itinerários, visitas e um concerto

O Open Conventos está de volta, entre os dias 28 e 30 de Maio. A entrada é livre e o programa estende-se a outras cidades.

É comum pensarmos em conventos e mosteiros como espaços de oração e recolhimento, mas estes edifícios foram também verdadeiros pólos de organização do território, de assistência, de espiritualidade e até de irradiação cultural. Para os celebrar, o Open Conventos regressa à cidade, entre os dias 28 e 30 de Maio, com uma programação que explora, sob o mote “Conexões e Interligações”, os vínculos que foram criando, ao longo do tempo, com diferentes entidades e contextos.

“A sua presença continua ainda hoje a marcar profundamente a paisagem urbana e a memória colectiva, revelando camadas históricas que dialogam com usos contemporâneos e novos significados”, lê-se em comunicado da iniciativa, que este ano, pela primeira vez, também acontecerá em Évora e no Porto, com eventos paralelos. Esta expansão territorial, explica-se na mesma nota, não só reforça a dimensão nacional do evento como “amplia o olhar sobre o património conventual português, promovendo o diálogo entre diferentes geografias, instituições e públicos”.

A sessão de abertura terá lugar a 28 de Maio, às 18.00, em Lisboa, no Palácio do Beau Séjour, na Estrada de Benfica. Com entrada livre, o programa inclui uma conferência dedicada ao tema “Interligações e conexões no património religioso: riscos, novos usos e sinergias”, com a participação de Hélia Silva (Gabinete de Estudos Olisiponenses), Raquel Henriques da Silva (Instituto de História da Arte), Joana Santos (Mosteiro de São Vicente de Fora) e João Simões (Museu de São Roque).

Já nos dias 29 e 30 de Maio, sexta-feira e sábado respectivamente, o Open Conventos promove itinerários e visitas guiadas orientadas por especialistas em História, História da Arte e Património. A ideia é proporcionar ao público leituras aprofundadas sobre estes lugares, a sua memória e as várias camadas conventuais que permanecem inscritas nos actuais edifícios.

Entre os destaques, estão as “visitas especiais”, que vão acontecer simultaneamente em Lisboa (na Igreja e Museu de São Roque) e no Porto (na Igreja e Museu da Misericórdia), a 29 de Maio; e em Lisboa (no mesmo local) e em Évora (na Igreja do Espírito Santo), no dia 30, sempre pelas 10.30. Além disso, no sábado, para encerrar, também está programado um concerto em Lisboa, às 19.00, no Convento de São Pedro de Alcântara, com obras de Dmitri Shostakovich e o apoio da Égide.

Para não perder nada, o melhor é consultar a programação completa online. Todos os eventos são gratuitos, mas é necessário inscrever-se previamente, excepto para assistir ao concerto de encerramento, para o qual os bilhetes (5€) poderão ser adquiridos no local, a partir de uma hora antes do início.

Vários locais (Lisboa, Porto e Évora). 28-30 Mai, Qui-Sáb vários horários. Entrada livre, excepto concerto (5€)

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