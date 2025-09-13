Costa da Caparica encerra o Verão com três dias de festa e música electrónica

O DHB Portugal regressa ao Irmão, de 19 a 21 de Setembro, para um festival de música e performance. Dennis Cruz e Jamie Jones em destaque no cartaz.

Quem disse que as festas de Verão já acabaram? O DHB Portugal regressa à Costa da Caparica para a sua terceira edição, entre 19 e 21 de Setembro, levando consigo nomes como Dennis Cruz, Jamie Jones, Francis Mercier, Adam Ten, Ahmed Spins, Alex Wann, Rossi. e Ben Sterling, entre outros, num alinhamento pensado para atravessar diferentes tons da cena electrónica internacional.

Com o Atlântico como pano de fundo, o espaço Irmão recebe três dias de festa junto à praia, onde a música, a dança e a comunidade se juntam em torno de um ambiente imersivo.

Além dos concertos e DJ sets, a programação estende-se a performances ao vivo, design de palco criativo, activações de marcas, lojas pop-up e até espaços de maquilhagem, transformando o areal num palco temporário de cultura e expressão. É uma experiência que se quer tanto sonora como visual, e que funciona também como ponto de encontro de uma comunidade diversa, com participantes de mais de 40 nacionalidades diferentes.

Segundo a organização, o festival é mais do que um evento: é um momento para criar laços, partilhar memórias e celebrar a recta final do Verão ao ritmo de deep grooves e batidas prolongadas pela noite dentro.

Irmão (Costa da Caparica). 19-21 Set (Sex-Dom). 35€-65€

