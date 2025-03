Com um disco novo, os Counting Crows vão regressar a Portugal. O concerto vai acontecer a 17 de Outubro, no Coliseu dos Recreios, e faz parte da digressão The Complete Sweets! Tour.

A banda norte-americana está a apresentar Butter Miracle, The Complete Sweets!, o primeiro trabalho de estúdio desde o EP Butter Miracle: Suite One, lançado em 2021. Este novo trabalho, que será lançado a 9 de Maio, mantém a fórmula que fez do grupo um sucesso no início dos anos 90. "É uma canção sobre transformação e sobre como a música nos pode moldar e reconstruir", explicou o vocalista e líder da banda Adam Duritz, sobre o single “Spaceman in Tulsa”.

Com mais de 20 milhões de álbuns vendidos e sucessos como "Mr. Jones", "Round Here" ou "Accidentally in Love" – faixa incluída na banda sonora de Shrek 2 e que foi nomeada para o Óscar de Melhor Música Original –, os Counting Crows continuam a ser uma referência do rock, com mais de 11 milhões de streams mensais no Spotify.

A última vez que o grupo esteve em Portugal foi em 2015, no festival NOS Alive. Antes disso, em 2002, estiveram mais a norte, com um concerto no festival de Paredes de Coura.

Os bilhetes ficam disponíveis para venda a partir das 10.00 de sexta-feira, 14 de Março. Caso esteja inscrito na newsletter da Everything Is New, terá acesso a uma pré-venda exclusiva no dia 12 de Março, recebendo todas as instruções via e-mail.

