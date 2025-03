Couple Coffee celebram 20 anos de ‘Puro’ com seis concertos (e ainda mais convidados)

Duas décadas depois do lançamento de Puro, os Couple Coffee vão celebrar em palco este seu disco de estreia com seis concertos com muitos convidados. Entre Abril e Maio, a dupla composta por Luanda Cozetti e Norton Daiello apresenta-se no BOTA, nos Anjos, com a participação de alguns de vários nomes que acompanharam o percurso da banda. A primeira data está marcada para 2 de Abril.

JP Simões, Pedro Jóia Trio, Jorge Palma e Gabriel Gomes, José Peixoto e Ruca Rebordão, Rita Redshoes, Vitorino e Sérgio Costa juntam-se aos Couple Coffee nesta viagem pelo repertório do duo, que une o jazz, a bossa nova e a música popular portuguesa.

A 2 de Abril, JP Simões participará no espectáculo, seguido do Pedro Jóia Trio a 9 de Abril. No dia 30, Jorge Palma e Gabriel Gomes sobem ao palco, antecipando a participação de José Peixoto e Ruca Rebordão a 7 de Maio. A 14, é a vez de Rita Redshoes, enquanto Vitorino e Sérgio Costa estarão presentes no último concerto, a 28 de Maio.

Além de revisitarem temas emblemáticos, a dupla vai apresentar “Brasiu”, uma nova composição de JP Simões, que antecipa o próximo álbum dos Couple Coffee, Expresso Vol.1, previsto para o final do ano.

Bota (Base Organizada da Toca Das Artes, Anjos). 2, 9 e 30 Abr, 7, 14 e 28 Mai (Qua). 21.00. 12€

