Cozinha experimental e festas para depois contar a história. Vêm aí as Night Stories

Evento que junta comida, música e workshops terá quatro datas, em Setembro e Outubro. Desta vez, acontece no Terminal de Cruzeiros de Lisboa.

É "um ponto de encontro" para quem quer comer, ouvir música, experimentar e dançar. Depois de passar pela Igreja da Graça, em 2024, o Night Stories acontece este ano, nos dias 13 e 20 de Setembro (sábados) e a 4 e 5 de Outubro (sábado e domingo), no Terminal de Cruzeiros de Lisboa.

No centro do evento vai estar "uma cozinha experimental onde dois chefs se encontram em formato back to back para criar menus exclusivos e de edição limitada", portanto, os pratos que saírem de cada "desgarrada" só poderão ser provados aqui, junto ao rio. E o alinhamento é este: a 13 de Setembro, o tema é o picante, com Thai Street Portugal e Alana Mostachio; no dia 20, o "doce e amargo" farão mexer Chimi’s Asian Kitchen e Leonor Godinho; a 4 de Outubro, o umami há-de espicaçar Cella e Marin Colomès; e no último dia, a acidez andará nas cabeças de Danymal e Paulo Carvalho.

Filipe Feio Night Stories

Também o mercado de comida de rua será um dos pontos fortes dos quatro dias, com a organização a garantir "uma viagem de sabores e novas ideias que estão a nascer em Lisboa". "Todos os anos abrimos espaço a projectos independentes que trazem frescura e criatividade à gastronomia da cidade e 2025 não é excepção", explicam. Entre as presenças, estarão o Kau Barbecue (do Brisket ao Pastrami n' Beefribs), Guarda Mor (a especialidade é o frango assado) ou Myra Ostraria (ostras e vinho).

Estampar t-shirts e dançar

No plano do "quero-aprender-a-fazer-coisas-novas", entra o Amora Estudio, que vai conduzir, nos quatro dias, workshops onde se pode aprender a fazer pendentes de cerâmica artesanal, jóias de cerâmica, estampagem têxtil manual ou estampados botânicos (10€ por pessoa, sem inscrição prévia).

Filipe Feio Night Stories

O evento não fica completo sem a música, que este ano tem a curadoria da Amor Records (com Thiago Guiselini, Erika Fatna, Diogo Botelho, Whole Ball of Wax e DJ AL), a 13 de Setembro; ou de Avi del Mono, a 5 de Outubro, com o seguinte alinhamento: Avi Del Mono, Mama Demba, Maribel, Didi, Mix’Elle, DJ Cable, Saya e os Mindel Soundsystem DJs. Já nos dias 20 de Setembro e 4 de Outubro, quem faz dançar são Paco Cabana e Salsa del Pueblo, seguido de uma colaboração com Giel e o projecto The Shift.

Terminal de Cruzeiros de Lisboa (Santa Apolónia). 13 e 20 Set, 4 e 5 Out 15.00-00.00. Bilhete diário antes das 18.00: 5€ (depois das 18.00 são 10€); bilhete à porta: 15€; passe de quatro dias: 19€

Mais notícias: fique a par das principais novidades com a Time Out

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp